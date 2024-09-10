ŞOK Marketler 2024'ün ilk yarısında büyümeyi sürdürdü

Market'ten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler 2024'ün ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. ŞOK Marketler yılın ilk yarısında cirosunu 84,4 milyar liraya yükseltirken, 200 yeni mağaza açılışıyla ŞOK Marketler'in mağaza sayısı yılın ilk 6 ayı sonunda 10 bin 925'e ulaştı.

Aynı dönemde şirket, 2 binden fazla kişiye yeni iş olanağı sağlayarak 49 bin kişiyi aşan istihdamıyla ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu. ŞOK Marketler, başarılı finansal performansı ve yeni mağaza açılışlarıyla satış gelirlerini artırırken, müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi şekilde karşılamaya ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

"Ara sıra değil hep ucuz" sloganıyla öne çıkan ŞOK Marketler, her gün ucuz fiyat modelini sürdürüyor. Hanelerin temel ihtiyaçlarına bir gün değil her gün ulaşmasını sağlayarak müşterilerinin bütçesini korumayı sürdürüyor.

ŞOK Marketler ayrıca "ucuzluk festivali" ile de başta öz markalı ürünleriyle olmak üzere bir evin temel ihtiyaçları arasında yer alan farklı ürünlerde indirim ve fırsatlarla müşterilerin hane ekonomisine katkıda bulunuyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Market'in 2024'ün ilk yarısındaki performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ŞOK Marketler olarak müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefleri doğrultusunda büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Demirel, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizin istihdamını en çok artıran şirketleri arasında yer aldık. Bu senenin ilk yarısı itibarıyla da yeni istihdam oluşturma konusundaki kararlılığımızla ülkemize katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."