ŞOK Marketler, 2025'in ilk dokuz ayında 199 milyar TL ciro elde etti

ŞOK Marketler 2025 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 199 milyar TL’ye ulaşan cirosu ve 11 bin 57 mağazasıyla ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürdü. ŞOK Marketler, Türkiye genelindeki mağaza ağı ve artan istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulundu.

“Her Gün Ucuz Fiyat” anlayışıyla bütçelere katkı

ŞOK Marketler, “Her Gün Ucuz Fiyat” politikasının yanı sıra özel kampanyalarına da devam ediyor; Mart ayındaki “100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları” kampanyasını Kasım ayında yeniden hayata geçirdi. Sadakat uygulaması Win’e özel kampanyalar ile şirket, yüz binlerce müşterisine alışveriş imkanı sunuyor.

Öz markalarla yerli üretime destek

“Tarladan Sofraya” doğrudan tedarik modeliyle yerli üreticileri destekleyen ŞOK Marketler, müşterilerine taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürüyor. Şirket, öz markalarındaki geniş ürün gamıyla doğrudan çiftçiden alım yaparak hem yerli tarımı destekliyor hem de tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunuyor.

“ŞOK’ta Ben de Varım” projesiyle kadınların üretime katılımı güçleniyor

Kadın kooperatifleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi “ŞOK’ta Ben de Varım” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, seçili mağazalarda müşterilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında kadınların üretime katılıp ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Uğur Demirel: “Kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz”

2025 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şu sözleri kaydetti: “Yılın ilk dokuz aylık döneminde istikrarlı büyümemizi sürdürürken müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştık. Her gün ucuz fiyat politikamız ve kazandıran kampanyalarımızla müşterilerimizin bütçesine destek oluyoruz. Mart ayındaki ‘100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını Kasım ayında tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz ‘ŞOK’ta Ben de Varım’ projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.''