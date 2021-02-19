ŞOK Marketler ile Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğinde çıtayı yükseltti

ŞOK Marketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında meyve sebze üretimiyle 2019'da başlayan iş birliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon Türk lirasını aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları artırıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları stratejik iş birliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2019 yılında başlattıkları ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle yerli üretimi, Bursa’dan Antalya’ya, Tokat’tan Adana’ya kadar birçok ilde yüzlerce çiftçiyi desteklediklerini söyledi.

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığımız iş birliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor" diyen Demirel, "Sağlıklı tohum seçiminden başlayarak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek müşterilerimizin kendilerine yakın ŞOK Marketler mağazalarında daima taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Çiftçilere destek olurken, müşterilerimize de en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ediyor, alım güçlerine katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ŞOK Marketler çiftçinin ve tüketicinin yanında"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptıkları başarılı iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini anlatan Uğur Demirel, şöyle konuştu: “Çiftçinin emeğinin karşılığını zamanında ödeyip ürününü satma garantisi sağlarken, tüketicilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. 33 binden fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet ediyor, binlerce çiftçi ve üreticiye destek veriyoruz. Müşterilerimize en önemli vaadimiz, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak. ŞOK Marketler’in enflasyonu her zaman Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) altında oldu. Şu anda da taze sebze ve meyve, yumurta, süt ve ayçiçek yağı gibi ürünleri piyasadaki en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz.”

“Çiftçiye güç vermek, tüketiciye de güç vermek demek”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 17 bölge birliği, 1622 kooperatif, 17 şirket ve tam 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi yapılanması olduğuna dikkat çekti. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye’nin tarımda ihtiyacını yerli üretimden karşılaması hedefiyle çalıştığını söyleyen Poyaraz, “Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Bu projeler içinde en önem verdiklerimizden biri de sözleşmeli üretim modeli.” ifadelerini kullanadı.

Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulauan Poyraz, hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2,5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin 1 milyar TL’lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3,7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlıyoruz."