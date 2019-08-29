ŞOK Marketler yeni eğitim öğretim dönemine hazır
ŞOK Marketler, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için raflarını hazırladı.
ŞOK Marketler yeni eğitim ve öğretim yılında, öğrencilere birbirinden cazip seçenekler sunarken bütçe dostu fiyatlarla velilerin de yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
ŞOK Marketler, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için raflarını hazırladı. Çocukların eğitim öğretim dönemindeki öncelikli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ŞOK Marketler’de geniş yelpazede sunulan yüzlerce kaliteli okul ürünü 0,85 TL’den başlayan cazip fiyatlarla öğrencilere sunuluyor.
Okul ürünlerinde öğrencilerin beğenilerini de dikkate alan ŞOK Marketler, tüm okul ürünlerinin çocukların sağlığını koruyan, kanserojen madde içermeyen CE, EN 71, EN 72 gibi kalite belgelerine sahip ürünler olmasına büyük özen gösteriyor.