ŞOK Marketler'den 2024'te 202 milyar TL ciro

ŞOK Marketler 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

ŞOK Marketler, geçen yıl 256 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 81 ilde 10 bin 981'e çıkarırken cirosunu ise 202 milyar liraya ulaştırdı.

'2025'te daha ileriye gideceğiz'

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2024'te de stratejik yatırımlarıyla büyümelerini sürdürerek satış gelirlerini artırmayı ve müşterilerine iyi hizmet sunmayı başardıklarını belirtti.

Demirel, "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyalarıyla tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırdıklarını ve bütçelerine katkı sağladıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni mağaza konseptimiz, güncellenen e-ticaret uygulamamız ve kargo yoluyla teslimat hizmetimizle alışveriş deneyimini geliştirdik. Kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki tedarikçileri destekleyen projelerimiz, istihdama katkımız ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplumsal değer yaratıyoruz. 2025 yılında da tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte perakende sektöründeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız."