Şok Marketler'den altı ayda 9,9 milyar liralık satış

14 Ağustos 2020

Şok Marketler, yılın ilk yarısında 446 yeni mağaza açarak 3 bin 672 kişiye yeni iş olanağı sağladı.

Şok Marketler'den yapılan açıklamada, firmanın 2020 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurduğu bildirildi.

Buna göre, pandemi döneminde de yatırımlarını sürdüren Şok Marketler, yılın ilk yarısında 446 yeni mağaza açarak 3 bin 672 kişiye istihdam sağladı. Şok Marketler, 2020 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artırarak 9,9 milyar liraya çıkardı. Şok Marketler toplam mağaza sayısını 7 bin 661, çalışan sayısını da 33 bin 410’a yükseltti.

"33 bin 410 kişilik büyük bir aile olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, "Bu dönemde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarımızın arkasında müşteri odaklı iş stratejimiz bulunuyor. Bu doğrultuda pandemi döneminde de mağaza açmaya, istihdam sağlamaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Yılın ilk altı ayı itibarıyla 3 bin 672 kişiye yeni iş imkanı sağlayarak 33 bin 410 kişilik büyük bir aile olduk." ifadelerini kullandı.

Demirel, Kovid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren aldıkları önlemleri hassasiyetle uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı pandemi döneminde başlattığımız Cepte Şok uygulamasıyla adrese teslimat hizmetimiz büyük ilgi görüyor. Cepte Şok ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını 'market fiyatlarımızla' aynı olacak şekilde karşılıyor, hiçbir ilave taşıma ücreti almadan adreslerine teslim ediyoruz. Çalışmalarımızla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya, toplumumuza hizmet etmeye ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.