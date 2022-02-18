ŞOK Marketler’den Cepte ŞOK için elektrikli araç yatırımı

Cirosunu 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 28,4 milyar TL’ye çıkan ŞOK Marketler, Mart 2020’de devreye aldığı online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK’a yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Son iki yılda Cepte ŞOK’a 60 milyon TL yatırım gerçekleştiren ŞOK Marketler, artan talebi karşılayabilmek için şimdi de elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 1 yıla yakın bir süre Ar-Ge çalışması yapılan ve tasarımı tamamen kendilerine ait olan Cepte ŞOK Motor adlı araçların hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Demirel, şunları kaydetti: "Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptığımız Cepte ŞOK’a, özellikle pandemiyle birlikte müşterilerimiz çok büyük teveccüh gösterdi ve bu ilgi artarak devam ediyor. Bu talebe karşılık doğal olarak biz de yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için ‘Cepte ŞOK’ elektrikli teslimat aracına yönelik geniş bir ağ kuruyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak elektrikli araç projemizle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda filomuzda 1.000 araç bulunuyor. Avrupa’nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz. Cepte ŞOK motorlarımızı 81 ilde tüm müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz.”

2021’de 800 milyon lira yatırım gerçekleştirdi

2021 yılında yeni mağaza açılışları dahil olmak üzere yaklaşık 800 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildiren Demirel, “Son 5 yılda yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomisine katkımız 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Pandemi ve ekonomik dalgalanmaların azalarak da olsa etkisini sürdürdüğü 2021 yılında güçlü lojistik ve tedarik sistemimizle maliyetlerimizi optimize ederek, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye, yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı yenilikçi iş modelimizle 2021 yılında ciromuzu yüzde 33, net kârımızı yüzde 17 artırarak 319 milyon TL’ye çıkardık. 2022 yılında da büyümemizi sürdürürken, devreye aldığımız Cepte ŞOK motor filomuzla da müşterilerimize kesintisiz hizmet vererek ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin çalışanı ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Demirel, geçen yıl açılan açtıkları 1.102 mağaza ile toplamda 9 bin 247 mağazaya ulaştıkları bildirdi.