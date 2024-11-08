ŞOK Marketler'den dokuz ayda 142,7 milyar lira ciro

ŞOK Marketler, yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre ŞOK Marketler'in cirosu yılın dokuz ayında 142,7 milyar lira oldu.

Bu dönemde 200'den fazla yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in Türkiye’nin 81 ilindeki mağaza sayısı 11 bine yaklaştı. Yılın ilk üç çeyreğinde ise istihdamını 48 bin üzerine çıkardı.

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel yatırımlarla ve istikrarlı büyümeyle ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Temel ürünlerde her gün uygun fiyat modeliyle müşterilerine destek olduklarını aktaran Demirel, şunları kaydetti: "Yeni mağaza açılışlarımız ve e-ticaret uygulamamız Cepte ŞOK yatırımlarımızla büyüyerek yeni istihdam oluşturmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek kadın istihdamıyla öne çıkan bir şirket olarak 'ŞOK’ta Ben de Varım' projemiz ile kadınların ekonomik gücünü artırarak üretimde daha fazla yer almalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. İstihdama katkı verme kararlılığımızla 2024'ün son çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürerek büyümemizi devam ettireceğiz."