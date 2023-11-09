ŞOK Marketlerin cirosu 75 milyar lira oldu

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, istikrarlı büyümesini sürdürerek yılın ilk 9 ayında 550 yeni mağaza açan ŞOK Marketler, 30 Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 47 bini aşkın çalışanı ile 10 bin 601 mağazada hizmet veriyor.

ŞOK Marketler’in cirosu, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 75 milyar lira oldu. Yeni yatırımlarıyla karlılığını koruyarak büyümeye devam eden ŞOK Marketler, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor.

ŞOK Marketler, yazın hayata geçirdiği yeni sadakat programı Win ile müşterilerinin kazançlı alışveriş deneyimini daha da yukarı taşımayı başardı. Büyük ilgi gören "Win" uygulaması ile her hafta hem mağazalarda hem de ŞOK’un online ticaret uygulaması Cepte Şok’ta farklı ürün gruplarında ve seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenleniyor.

Win’li müşteriler bu kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor, kazanılan TL tutarı, müşterilerin Cepte Şok’taki Win cüzdanlarına yükleniyor ve sonraki alışverişlerde hem ŞOK’ta hem de Cepte Şok’ta kullanılabiliyor. ŞOK Marketler ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirdiği büyük indirim şenliği ile bin üründe sağladığı indirimlerin yanı sıra Win’e özel kampanyalar düzenledi.

"Çok büyük bir ekosistemle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada üçüncü çeyrek finansal verilere ilişkin değerlendirmesine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, şunları kaydetti:

"ŞOK’un, güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine en yakın noktadan ulaştırma üzerine kurulu iş modelinin istikrarlı bir finansal büyüme ile karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında enflasyonla mücadeleye de destek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kampanyamıza müşterilerimizin teveccühü yüksek oldu. Öte yandan, kısa süre önce hayata geçirdiğimiz 'Win' sadakat programımızla müşterilerimize sunduğumuz kazançlı alışveriş deneyimini bir üst noktaya taşıyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği 'Win' uygulamamızın büyümemize sağladığı olumlu etkileri hissediyoruz. Binlerce tedarikçi, çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir ekosistemle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."