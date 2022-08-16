Şok Marketler'in istihdamı 46 bine ulaştı

Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2022'nin ilk yarısında Şok Marketler'in net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 23,5 milyar liraya yükseldiği bildirildi.

Bu dönemde 611 yeni mağaza açan Şok Marketler'in toplam mağaza sayısı da 9 bin 858 oldu. Yine aynı dönemde 6 binden fazla kişiye daha iş imkanı sağlayarak toplam çalışan sayısını 46 bine yükselten Şok Marketler'in istihdama ve ekonomiye katkısı devam etti.

"E-ticaret alanındaki büyümeyle başarılı bir dönemi daha geride bıraktık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, şunları kaydetti:

"Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma hedefimiz doğrultusunda e-ticaret uygulamamız Cepte ŞOK'un gördüğü yoğun ilgiyle finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Sürekli artan istihdamımızla hem ülkemiz ekonomisine hem de topluma katkımızı sürdürdük. 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' projemizle Türkiye’nin her yerinden çiftçilerimizin ürettiği kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla müşterilerimizle buluşturarak yerli üretime de destek vermekten gurur duyuyoruz. Yılın ikinci yarısında da ülkemizin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya, yeni mağazalar açmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."