Söke Un ve Ulusoy Un arasında gizlilik anlaşması

Söke Un hisselerinin Ulusoy Un tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

"Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.



Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."