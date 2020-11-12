Söktaş, Efeler Çiftliği şirketini halka arz ediyor

Avrupa'nın en büyük süt üretim çiftliklerinden olan Efeler Çiftliği halka arza hazırlanıyor. Söktaş'ın bağlı ortağı olan Efeler Çiftliği için bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) özel durum açıklaması yapıldı.

Söktaş'ın yüzde 84 oranında ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yüzde 16 oranında pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin halka arz çalışmalarının başlatılması ile ilgili karar alındı. Yönetim kurulunun 12.11.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aldığı kararların yer aldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1. Şirketimizin %84 oranında paylarına sahip olduğu, Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde "1756-GERMENCİK" sicil numarası ile kayıtlı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin ("Efeler Çiftliği") paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,

2. Efeler Çiftliği'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir."

Efeler Çiftliği Hakkında

Efeler Çiftliği 765 bin metrekare alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet gösteriyor. AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden biri olan şirket, 30 Eylül 2020 itibarıyla toplam 6.790 adet büyükbaş süt hayvanına sahip.

Üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 280'den fazla noktada perakende olarak doğrudan satılıyor.

2020 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 63,7 milyon TL satış geliri kaydettiği açıklanan Efeler Çiftliği, 2020 yılının aynı döneminde Söktaş'ın konsolide satış gelirlerinin yüzde 37'sini oluşturdu. Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 19 bin 771 ton çiğ süt satışı gerçekleştirdi.