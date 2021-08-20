Söktaş’ın konsolide net satış geliri yüzde 41,4 arttı

Lüks gömleklik kumaş sektöründe yıllık 10 milyon metre üretim kapasitesiyle önde gelen üreticiler arasında yer alan Söktaş, 2021 yılı ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Kumaş üretimi ve Efeler Çiftliği markasıyla süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren şirketin FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ilk yarıda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 206,3’lük artışla 66,4 milyon TL’ye ulaştı.

140 bin metrekare açık alana kurulu tekstil fabrikasında, aralarında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul& Shark, Massimo Dutti, Gucci ve Max Mara’nın da bulunduğu üst segment perakende markalarına kumaş üreten Söktaş, Efeler Çiftliği markasıyla süt hayvancılığı iş kolunda da hizmet veriyor.

766 dekar alan üzerine yayılmış modern tesisleri ile Efeler Çiftliği, büyükbaş süt hayvancılığında sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

Pandemiye rağmen her iki işi kolunda da büyümesini sürdüren Söktaş, yılın ilk yarısında konsolide net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 artırarak 156,4 milyon TL'ye yükseltti.

“Çiğ süt taban fiyatlarındaki artış, satış gelirlerimizi artırdı”

İlk yarıya ait sonuçları değerlendiren Söktaş’ın CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, gerek tekstil gerekse büyükbaş süt hayvancılığı kolunda yürütülen maliyet azaltıcı tedbirler ile satış gelirlerindeki artışın FAVÖK’ü olumlu etkilediğini vurguladı. Kayhan, özellikle tekstil iş kolunda talebe dayalı tedarikin öneminin arttığı yeni düzende, ortaya koydukları esnek üretim kabiliyetinin gelir artışına katkısının büyük olduğunu söyledi.

Süt hayvancılığı iş kolunda ise çiğ süt taban fiyatlarında yapılan artışın, satış gelirlerini artırdığını belirten Kayhan, şunları kaydetti: “Efeler Çiftliği'nin toplam net satışları 2021 ilk 6 ayda yıllık yüzde 40,9 artarak 55,3 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü ise iki kattan fazla artarak 47,2 milyon TL'ye ulaştı. Efeler Çiftliği’nde organik büyümeyle genişleyen sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretimimiz 43 ton arttı. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 2,30 TL’den 2,80 TL’ye çıkarılan çiğ süt litre taban fiyatı Mayıs ayında 2,90 TL, Temmuz ayında da 3,20 TL olarak güncellendi. Söz konusu taban fiyatlarının artışı tüm sektörde satış rakamlarını etkiledi. Buna paralel olarak üretim artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesi, Söktaş’ın birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkıda bulunacaktır.”

“60,8 milyon TL’lik net zararımız, 0,2 milyon TL'ye geriledi”

Tekstil iş kolunda ise pandemi nedeniyle global tedarik zincirlerinde görülen sıkışmanın etkili oldukları Avrupa pazarı için önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Türkiye'nin toplam pamuklu dokuma kumaş ürün grubu ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 25,1 oranında arttığını bildiren Kayhan, “Aşı hızının artmasıyla birlikte tekstil sektöründeki sipariş talepleri 2021’in ikinci çeyreğinde artmaya başladı. Bu sayede 2021 yılının ikinci çeyreğindeki satış miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 69 arttı. 2020 yılının ilk yarısında 60,8 milyon TL düzeyindeki net zararımız, bu sene aynı dönemde 0,2 milyon TL'ye kadar geriledi. Net karda görülen bu hızlı düzelmenin ana nedeni hem finansal hem de operasyonel anlamda faaliyetlerimizde görülen iyileşmedir.” şeklinde konuştu.

Yurt içi tekstil satışlarının tamamına yakını döviz bazlı gerçekleşti

Yıl sonunda Türkiye’nin toplam pamuklu dokuma ihracatının 600 milyon doları geçeceği belirten Kayhan, ihracatın 2022-2023 döneminde 700 milyon doların üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı. Kayhan, bu süreçte ana pazarları AB’deki konumlarını güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

400 binden fazla kumaş örneği ve esnek üretim kabiliyetine sahip olduklarını vurgulayan Kayhan, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatlarının 6,5 milyon euro olduğunu bildirdi. Kayhan, tekstil iş kolunda yurt içi satışlarının da yaklaşık yüzde 99,8’inin döviz bazlı gerçekleştiğine dikkat çekti.

Kişiye özel online gömlek markasında sona gelindi

Pandemi sürecini aldıkları tedbirler sayesinde herhangi bir iş kesintisi yaşamadan yönettiklerini anlatan Kayhan, “Bu süreçte pek çok iş kolunda değişim yaşandı. Bunlardan biri de e-ticaret sektörünün ön görülenden daha hızlı büyümesi oldu. Biz de bu değişimin içinde yer almak için e-ticaret ve pazarlama yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Online olarak sipariş alacağımız kişiye özel dikim gömlek markamızla ilgili çalışmalarımızda son aşamaya yaklaştık, yılın son çeyreğinde de lansmanı planlıyoruz.” Şeklinde konuştu.