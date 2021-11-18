Söktaş’ın konsolide satış geliri yüzde 46 arttı

Pamuklu ve pamuk karışımlı lüks kumaş tasarımcısı ve üreticisi Söktaş, 2021 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yıllık 10 milyon metre üretim kapasitesiyle lüks gömleklik kumaş sektöründe ilk sıralarda yer alan Söktaş, üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını başta İtalya, İspanya ve Fransa olmak üzere ihraç ediyor.

Müşterileri arasında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul& Shark, Massimo Dutti, Gucci, Max Mara ve Vakko gibi markaların yer aldığı Söktaş, ana iş kolu tekstilin aynı sıra iştiraki Efeler Çiftliği’yle süt hayvancılığı sektöründe de faaliyet gösteriyor. Her iki iş kolunda kaydedilen büyüme sayesinde Söktaş’ın konsolide satış gelirleri bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında fazla sipariş bakiyesine sahip olduğunu duyuran Söktaş, kumaş satış miktarında yüzde 16, tekstil sektörü satış hasılatında ise yüzde 47 artış kaydetti.

Bu dönemde çiğ süt satış miktarında yüzde 1, süt hayvancılığı iş kolu satış hasılatı ise yüzde 43 artış yakalandı.

Söktaş’ın 6 aylık finansal sonuçlarında yaklaşık 3 kat artışla dikkat çeken FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) performansı, 9 aylık sonuçlara da yükseliş trendini koruyarak yansıdı. Geçen yıl ilk 9 ayda 50 milyon TL olan FAVÖK, bu yıl aynı dönemde yüzde 82'lik artışla 92 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık 2 kata yakın artış kaydetti.

“Talepteki canlanma devam ediyor”

Yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçları değerlendiren Söktaş CEO'su Muzaffer Turgut Kayhan, "Mayıs ayından itibaren pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte tekstil sektörü olarak talepte canlanma görüyoruz. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde satış miktarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı. Efeler Çiftliği tarafındaysa gerçekleştirdiğimiz süt verimi iyileştirmesinin de etkisiyle çiğ süt üretimimizde 169 ton, satış hasılatımızda yüzde 43'lük artış elde ettik. Son dönemlerde hammadde fiyatlarında görülen belirgin fiyat artışlarına karşın Söktaş olarak proaktif yaklaşımla stoklarımızı artırırken, yaptığımız kontratlarla riskten korunmaya yönelik gerekli aksiyonları aldık. Efeler Çiftliği için yaklaşık 30 milyon TL tutarında kaba yem stoğumuz bulunuyor. Aldığımız tedbirlerin, artan fiyatlar karşısında karlılığımızı olumlu etkilemesini bekliyoruz." dedi.

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Söktaş’ın 78 milyon 234 bin TL olan sermayesinin, 153 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin sürecin 29 Eylül'de tamamlandığını da belirten Kayhan, "Elde edilen fonla şirketin uzun vadeli banka kredilerini ödedik. Böylece önümüzdeki dönemlerde azalan faiz giderleri de karlılığımızı olumlu etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Pandemi ticarette dengeleri değiştirdi”

Tekstil sektöründe büyük pazar payına sahip olan Çin'in pandemi döneminde önemli kayıplar yaşadığına dikkat çeken Muzaffer Kayhan, şöyle konuştu: "Bu dönemde önem kazanan kısa vadede teslimat, Çin'in tekstilde geriye düşmesine neden oldu. Yaşanan lojistik aksaklıklar nedeniyle Çin'den Avrupa'ya ihracat süreleri 2 ayı bulurken, Türk tekstil sektörü olarak burada önemli bir avantaj yakaladık. Üretim noktası olarak Türkiye öne çıkmaya başladı. Söktaş olarak AB Yeşil Mutabakat’a uyum ve sürdürülebilirlik yatırımlarımız da bize büyük fırsatlar getirdi. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı büyük istekle ve artırarak sürdürüyoruz. Son olarak tedarikçisi olduğumuz Stella McCartney'nin COP26'daki özel oturumunda, 3 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz rejeneratif pamuk üretimini anlattık. Aralarında Prens Charles, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Alphabet Inc. ve Google Finans Müdürü Ruth Porat, Amerikalı Aktör ve aktivist Leonardo DiCaprio, İngiliz oyuncu, model ve aktivist Emma Watson ve Emerson Collective'in kurucusu Laurene Powell Jobs gibi önemli isimlerin dinleyici olduğu toplantı büyük ilgiyle karşılandı. Moda markalarının, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara ilgisi ve desteği giderek artıyor. Öyle ki biz daha pamuğumuzu ekmeden satıyoruz. Bu bizim için önemli bir motivasyon." dedi.