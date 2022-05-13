Söktaş'tan 16,3 milyon TL’lik net kâr

Söktaş, 2022 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporunu açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre şirketin FAVÖK’ü 3,2 kat artışla 105,6 milyon TL’ye ulaştı. Kumaş satış miktarında yüzde 24,3, tekstil iş kolu satış hasılatında da yüzde 146,6 oranında artış elde eden Söktaş, operasyonel kârlılıktaki iyileşmeler sonucunda 16,3 milyon TL net kâr açıkladı. Ayrıca Söktaş’ın konsolide satış gelirleri hem tekstil hem de süt hayvancılığı iş kolunda kaydedilen belirgin büyüme sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat arttı.

Tekstil iş kolundaki satışların yüzde 90’ı döviz bazlı

Söktaş’ın Türkiye ve İtalya’daki tasarım ofislerinde sezonluk geliştirilen koleksiyonları aralarında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul & Shark, Canali, Zara, Massimo Dutti, Gucci, Paul Smith, Ted Baker ve Max Mara gibi üst segment perakende markalarına ve kişiye özel segmente satılıyor. Tekstil iş kolunda yurtiçi satışların yüzde 90’ının döviz bazlı olduğunu belirten Söktaş CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, “Pandemi etkilerinin azalması ile birlikte tekstil iş kolunun konsolide satış gelirlerinden aldığı pay yüzde 65’ten yüzde 75’e yükseldi. Yurtdışı satışlarımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,2 artarak 4,3 milyon euroya ulaştı. Bu sayede tekstil iş konunun toplam hasılatı yüzde 142,6 arttı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 2022 yılının birinci çeyreğinde önceki yıla göre mamül kumaş satış miktarımız yüzde 24,3 artış gösterdi.” şeklinde konuştu.

Dokuma kapasitesini artırmak amacıyla 10 adet Belçika menşeli Picanol marka dokuma tezgahı yatırımı yaptıklarını da bildiren Kayhan, Toplamda 500 bin euro tutarındaki yatırımı leasing yöntemiyle finanse ettiklerini söyledi.

Süt hayvancılığı iş kolu hasılatı yüzde 44,8 arttı

Söktaş’ın bir iştiraki olarak 2007’de kurulan ve yıllık 30 bin ton çiğ süt üretimi bulunan Efeler Çiftliği, Türkiye’nin pek çok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisi olarak öne çıkıyor. Süt hayvancılığı iş kolundaki finansal durumu değerlendiren Kayhan, “8 Aralık itibarıyla çiğ süt taban fiyatının 4,70 TL/lt’ye yükseltilmesi ile ilk çeyrek hasılatında yüzde 44,8 artış elde ettik. Tekstil iş kolunda 3,7 kat, süt hayvancılığı iş kolunda ise 3 kat FAVÖK atışı kaydettik. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 46 olan FAVÖK marjı bu dönem yüzde 69 seviyelerinde gerçekleşti.” dedi.

Elektrik tüketiminde yüzde 20 tasarruf sağlayacak

Söktaş, toplam elektrik tüketiminin yüzde 20’sini karşılamak üzere gelir paylaşım modelini esas alarak, tekstil üretim kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına 1,9 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için gerekli sözleşmeleri imzaladı. Dünyada var olan en önemli enerji kaynağının güneş olduğunu belirten Kayhan, “Bizim ülkemiz de konumu itibarıyla enerji kaynakları bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip. Sera gazlarının azaltılması için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide dışa bağımlılığı ve karbon emisyonlarını azaltır. 2022 yılı içinde tamamlamayı planladığımız proje ile yıllık 3 milyon 300 bin Kwh elektrik giderlerimizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Atık suların yüzde 65’i geri kazanılacak

Çevreyi ve insan yaşamını korumayı merkeze alarak çalıştıklarını söyleyen Kayhan, “Atık su arıtma tesisini tekstil sektöründe ilk kuran şirketlerden biriyiz. Geçmiş dönemde su kullanımındaki verimlilik projeleriyle su tüketimimizi yüzde 37 oranında azalttık. Doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atık su arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden ‘Reverse Osmosis’ sisteminin kurulması için Aqumatch Türkiye ile sözleşme imzaladık. Bu yeni sistem sayesinde tükettiğimiz suyun yüzde 60, yüzde 65’inin tekrar kullanılmasını sağlayarak verimlilik elde edeceğiz. Gerekli çalışmaların bu yılın ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Buhar ihtiyacını tarımsal atıklardan karşılayacak

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının sürdüğünü belirten Kayhan, fabrikanın buhar ihtiyacını karşılamak üzere doğalgazlı buhar üretimi yerine tarımsal atıkları kullanarak buhar üretimi yapacak tesis hakkında da bilgi verdi. Kurulacak tesisin kazan kapasitesinin 8 ton, 8 bar olacağını kaydeden Kayhan, “Söz konusu yatırımın buhar üretim birim maliyetimizi azaltmasını, güncel yakıt birim fiyatlarına göre ayda 140 bin dolar tasarruf sağlamasını ve yatırımın 2022 yılı içinde tamamlanmasını hedefliyoruz.” dedi.