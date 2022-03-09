Söktaş’tan Efeler Çiftliği için halka arz başvurusu

Söktaş, iştiraki Efeler Çifliği’nin halka arz edileceğini duyurmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin Söktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, “07.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arza yönelik almış olduğu yönetim kurulu kararını duyurmuştuk. Söz konusu karar doğrultusunda Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (08.03.2022) yapılmıştır. Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.