Şok'un halka arz fiyatı belli oldu

20 Nisan 2018

Şok Marketler'in halka arzında, 1 lira nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12-14.40 TL olarak belirlendi. Bu fiyat halka arz büyüklüğünün ek satış dahil 1.9 milyar lira ile 2.2 milyar lira arasında olacağına işaret ediyor.

Şirket daha önce taslak izahnamesinde ek satış dahil 155.05 milyon TL nominal değerli payın halka arzını planlandığını belirtmişti.

Halka arza aracılık eden bir kurum daha önce yaptığı açıklamada ise, halka arz büyüklüğünün en az 2.6 milyar lira olacağını duyurmuştu.

Fiyat aralığına ilişkin açıklama, Şok Marketler'de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Girişim tarafından KAP'a yapıldı.

Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.

Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümünün" banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacağı duyurulmuştu.

KAP açıklamasında yer alan bilgiye göre, Şok Marketler 5,100'den fazla mağaza ve 24,000'den fazla çalışan ile faaliyet gösteriyor.