Şok'un halka arzında talep toplama işlemi haftaya yapılacak

02 Mayıs 2018

Yıldız Holding, Mayıs'ın ilk haftasında Borsa İstanbul'un gündeminde birden fazla halka arzın olması nedeniyle, grup şirketlerinden Şok Marketler'in halka arzında talep toplama işleminin önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftasında birden fazla halka arzın olması sebebiyle Borsa İstanbul yönetiminin gündemi oldukça yoğun. Ayrıca Şok Marketler halka arzı yeni mevzuat çerçevesinde yapılacak ilk halka arz işlemi olacağından daha detaylı bir inceleme süreci gerektirmektedir" denilerek, bu nedenlerden dolayı Şok Marketler'in halka arzında talep toplamanın haftaya yapılacağı kaydedildi.

Gözde Girişim'in yüzde 39 hissedar konumunda bulunduğu Şok Marketler'in SPK onayına sunduğu halka arz izahnamesinde halka arzın mayıs ayı içinde tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu. Ancak talebin toplanacağı tarih açıklanmamıştı. Kaynaklar resmi bir açıklama olmasa da Defacto ve Beymen ile aynı döneme denk gelen Şok halka arzı için izahname onayının geçen hafta verilmiş olmasını beklediklerini belirttiler.

Gözde Girişim'den 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Şok Marketler'in sermayesinin 578.5 milyon liraya artırılması işleminde ihraç edilecek toplam 218.5 milyon TL nominal payın halka arz edileceği belirtilmişti.

Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto'nun ek satış dahil yüzde 29.81 hissesinin halka arzında pay başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlenirken, talepler 3-4 Mayıs'ta alınacak.

Lüks moda perakendecisi Beymen'in ek satış dahil yüzde 49 hissesi de 3-4 Mayıs'ta 12.8-15.36 liradan halka arz edilecek.

Kaynak: Reuters