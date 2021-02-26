SolarAPEX, projelerini Senegal Parlamento üyelerine tanıttı

İstanbul’da enerji projelerini paylaşan SolarAPEX'in Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç, enerji malieyetlerini düşürmenin iki ülkenin de ekonomik gelişimleri üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Besime Özderici Altınkılıç “Güneş enerjisi alanında yeni yatırımlar yapılmakta olan Senegal'de iki ülkenin karşılıklı iş birliğiyle gerçekleştirebileceği çok önemli bir iş potansiyeli mevcut. Gelecekte bölgenin enerji havzası olmaya aday olan Senegal’in enerji üretiminin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflemesi ve bu konuda adımlar atmaya başlaması çok olumlu bir gelişme. Senegal, yenilenebilir ve enerji depolama sistemlerinin daha fazla yaygınlaşması için çalışıyor. Potansiyel projelerimiz ile biz de bu geçişin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Senegal Parlamento Üyeleri ise, yenilenebilir enerjide büyük tecrübeye sahip olduğu için SolarAPEX ile güneş enerjisi alanında potansiyel projeler için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.