Solarkol, PV invertörü yüzde %100 yerli üretti

22 Mayıs 2020

Filiz ÇOŞKUN/ANKARA

Solarkol Yönetim Kurulu Üyesi İlker Olucak, güneş enerji sistemlerinde kullanılan PV (Fotovoltaik) inverter teknolojisinin en yenilikçi ve verimli cihazlarını yüzde 100 yerli sermaye ve milli teknoloji ile Türkiye’de üretmeye başladıklarını bildirdi. İnverter ürünlerinin; 10kW / 25kW / 27.6kW ve 33kW gücünde olduğunu belirten Olucak, “Solarkol Enerji olarak güneş enerji hasadını maksimuma çıkartırken bakım ve işletme maliyetlerini minimuma indiren yenilikçi teknolojileri hedef alıyoruz” dedi.

Ürettikleri PV inverterlerin, geleneksel sistemlere oranla, modül düzeyinde uyumsuzluk kaynaklı kayıpları ortadan kaldırdığını söyleyen İlker Olucak, “Güvenli kapama yapabilen, entegre haberleşme donanımı ile adım adım aktivasyon yapıp devreye alınabilen ve sistem performansının modül düzeyinde izlenebilmesine imkan sağlayan teknolojik yenilikler getiriyor” ifadelerini kullandı.

Olucak, fotovoltaik sektörünün, elektrik üretimindeki temel kaynaklardan birisi olma yolunda önemli adımlar attığını belirtirken, “Binaların elektrikli ekipmanlar ve yemek pişirme hariç tüm elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini karşılayabilen FV sistemler, tüm birincil enerji ihtiyacının da yüzde 11’ini sağlayabilir” diye konuştu. Yerli inverter kullanımının cari açığa MW başına 60 bin dolarlık pozitif katkı yaptığının altını çizen Olucak, 1 GW GES ile de yıllık 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildiğini söyledi.

“720 milyon dolarlık potansiyel”



Türkiye’deki Çatı GES uygulamaları için toplam potansiyelin yaklaşık 48GW seviyesinde olduğuna değinen İlker Olucak, şu değerlendirmelerde bulundu: “2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 12GW lık Çatı GES yatırımı öngörülmektedir. Bugün itibariyle 1MW Çatı GES uygulamasının maliyeti yaklaşık 600 bin dolar seviyesindedir. Bu yatırım rakamı içerisinde inverter yatırım oranı yüzde 10'dur. Bu açıdan bakıldığında yerli inverter üretimi ile 60 bin dolar/MW başına cari açığa değer katılmaktadır. 12.000MW kurulumda yerli Inverter kullanılması halinde 720 milyon dolar sadece yerli üretimden kaynaklanan cari açık azaltılmış olacaktır. “