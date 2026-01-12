Şölen, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı oldu

Şölen, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı. Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürülebilir büyüme stratejisinin merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, WEPs imzasının şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik yaklaşımının doğal bir parçası olduğunu belirterek, kadınların iş gücüne katılımının yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü ekonomilerin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Çoban, “Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, adil ücret ve yan haklara erişimlerini güvence altına almak ve kariyer gelişimlerini desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2030 yılına kadar beyaz yakada kadın çalışan oranını yüzde 45’e çıkarmayı, toplam kadın çalışan sayımızı ise yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. WEPs Destek Beyanı ile bu kararlılığımızı küresel ölçekte kayıt altına alıyoruz. Bu imza, toplumsal eşitlik taahhüdümüzün küresel ifadesidir” dedi.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ise Şölen’in WEPs’e katılımının, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletme konusundaki liderliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Guimond, dünya genelinde 11 bin 700’ü aşkın şirketin WEPs’i imzaladığını, Türkiye’nin ise 653 imzacıyla bu alanda öne çıkan ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, Şölen’in taahhütlerinin özel sektörde dönüşümü hızlandıracağına inandıklarını söyledi.