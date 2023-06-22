Şölen, depremzede çocukları sevindirecek

Bu yıl satış noktalarında 5 bin kişilik ek istihdamla hizmet verecek olan Şölen, depremzede çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek ve onlara psiko-sosyal destek verebilmek amacıyla Kurban Bayramı’nda da çalışmalarını afet bölgesine odakladı.

Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Deprem bölgesindeki çocuklarımızın bayramını Şölen’e çevirmek için tüm arkadaşlarımız büyük bir çaba harcıyorlar, hepsine bu hassasiyetleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Şölen ailesi olarak onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Yüzde 40’lık büyüme

Şölen’in bayramların ruhunu yaşatan ikramlık ürünlerine daima yeni tatlar eklediğini ifade eden Erdoğan Çoban, şu bilgileri paylaştı: “Şölen olarak, çikolatayı bayram ikramlığı olarak pazara katan markayız.

İkramlık ürünlerde pazarın başrol oyuncularından biri olarak Ramazan Bayramı’nda raflarda 8 yeni çeşidimizle yer aldık. Ramazan Bayramı dönemine kıyasla, ikramlık kategorisinde yüzde 40’ın üzerinde tonaj büyümesi hedefliyoruz.”