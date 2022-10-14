Solis Inverters, Türkiye pazarına Zorlu Enerji ile girdi

Dünyanın önde gelen güneş enerjisi invertör üreticilerinden Solis, Türkiye pazarına Zorlu Enerji ile girdi. Çin menşeli Ginlong Technologies grubuna bağlı bir şirket olan Solis Inverters, Zorlu Enerji ile Türkiye ve bölge distribütörlüğü için anlaşma yaptı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu Enerji Solar ve Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit, güneş enerjisi sektörünün özellikle salgın ve savaş sonrasında ciddi bir şekilde büyüdüğünü, ülkelerin hızlı bir şekilde enerji tedarikine ihtiyacı olduğunu ve güneş enerjisi sistemlerinin bu imkanı sağladığını söyledi.

Güneş enerjisine olan talebin arzdan daha hızlı büyümesi sonucunda arz-talep dengesizliği oluşmaya başladığına dikkat çeken Evcit, “Arz-talep dengesizliği kaynaklı sıkıntılar, Çin'deki COVID-19 kısıtlamaları ve konteyner yokluğundan kaynaklı aksamalar, sektörün büyümesini etkileyebilecek bir noktaya geldi. Türkiye de küresel gelişmelerden koparılamaz. Salgın sonrası ve özellikle bahardan itibaren güneş paneli ve invertörde sıkıntılar oluştu. Türkiye'de belli bir müşteri portföyümüz var. Buradan gelen talepleri karşılamak zorundayız ve belli bir süredir arayış içindeydik. Portföyümüze bir invertör markası koymak istiyorduk. Solis bir arayış içindeydi özellikle Türkiye pazarına bakıyorlardı çünkü Türkiye Avrupa'ya ulaşmada önemli bir merkez. Böylece Solis ile anlaşmamızı imzaladık ve iş birliğimize Türkiye ve bölge distribütörlüğünü alarak başladık.” şeklinde konuştu.

“Türk yatırımcılar da tedariki garantilemiş oldu”

Solis invertörlerinin kalite ve fiyatıyla iddialı olduğunu söyleyen Evcit, "Solis'in dünyaya sağladığı ürünleri, özellikle Avrupa ve Türkiye'de kullanılacak ürün gamını Türkiye'ye getiriyoruz. Zorlu Enerji olarak bu ürünleri sadece biz pazara tedarik edebiliyoruz. Türkiye ve bölgeye tedarik yapacağız ama önceliğimiz Türkiye. Şu anda 1000 megavat invertör kapasitesinin ön siparişlerini verdik ve bu kapasitenin Türkiye'ye sağlanmasını garanti altına aldık." dedi.

Türkiye'deki yatırımcıların da bu kapasiteyi garanti altına aldığını belirten Evcit, Türkiye pazarındaki üçte birlik paylarını korumak istediklerini ifade etti.

Fiyatlar 2023'te platoya oturacak

Evcit, güneş enerjisi sektöründe fiyatların geçmiş senelerde düşüş trendinde olduğunu ancak ham madde fiyatlarındaki artış ve kısıtların güneş enerjisi sektöründe de fiyatları artırdığını, özellikle bu yıl nisandan itibaren fiyatların yüzde 15-25 bandında artış gösterdiğini dile getirdi.

Fiyatlardaki yükselişte navlun maliyetlerindeki artışın da etkisi olduğunu belirten Evcit, "2023'te fiyatlar bir platoya oturacak gibi görünüyor çünkü arz-talep bir dengeye geldi. Fiyatların 2023 boyunca sabit gideceğini öngörüyoruz ama tabii Çin'de COVID-19'a karşı kapatmalar, Çin-Tayvan gerginliği ve diğer bazı belirsizlikler var. Biz en azından bu tür risklere karşı kendi tedarikimizi garanti altına aldık." diye konuştu.

Bu sayede yatırımcıya rekabetçi fiyatlar verebileceklerini söyleyen Evcit, şunları kaydetti:

"Geçen senelerdeki fiyatlarda navlun fiyatlarındaki artışı minimize ederek piyasaya ürünümüzü sokabiliyoruz. İki tip invertör var, 110 kilovat ve 255 kilovat. Genellikle 110 kilovat olan kullanılıyor. Bu ürünün fiyatı geçen senelerde 3 bin 500 dolardı, fiyatlardaki artışla 4 bin doların üzerine çıktı ortalamada. Fiyatların 2023'te bu noktalarda kalacağını düşünüyoruz."