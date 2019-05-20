Somçelik Raf, ihracatını yüzde 50 artıracak

20 Mayıs 2019

Geniş bir ürün gamına sahip olduklarını ve ürün portföylerini genişletmeyi hedeflediklerini belirten Somçelik Raf Yönetim Kurulu Başkanı Levent Somtaş, “Bünyemizde market, yapı market, mağaza ve depolara yönelik sac, ahşap ve tel grubu ürünlerimiz var. Bunların yanı sıra market-mağaza ve depo rafları, market ve yük arabaları, market el sepetleri, yazar kasa masaları, turnike sistemleri, orta-promosyon havuz sepetleri, satış ve teşhir bankoları, ahşap reyonlar, yüksek irtifalı ve ağır kaldırma kapasiteli depo raf sistemleri bulunuyor. Yıllık 2 bin ton tel, 30 bin ton metal, 16 bin tabaka ahşap üretim kapasitemiz var. Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve taleplerine uygun, memnuniyet seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Somtaş, “Ürünlerimiz; TSE-HYP Hizmette Yeterlilik Belgesi, TSEN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, TS EN ISO 14001:2004, EN 1090-2 gibi kalite belgelerine sahip” diye konuştu.

“Temel hedefimiz, teknoloji kullanımında süreklilik”

Somçelik markasını büyütmek için yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekleyen Levent Somtaş, “Sektörün yönlendirmesi ve müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğine gidebiliriz. Mühendislerden ve üretim hatlarında tecrübesi bulunan personelden oluşan Ar-Ge bölümümüzde, yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını, etkin üretim yöntemlerinin tespit ve uygulanmasını, teknolojik gelişmelerin, yeni malzeme, ürün ve araçların takibini yapıyoruz. Bu yıl özellikle depo raf sistemlerinde ürün çeşitliliğini artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Ar-Ge bölümünün, Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Levent Somtaş, “Temel özelliklerini muhafaza ederek, bazı yeni özelliklerin ürünlerimize eklenmesi ve geliştirilmesi, yeni ürün gruplarının oluşturulması ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler üretilmesi sürekliliği olan çalışmalarımızdır” diye bilgi verdi. Somtaş, üretim hatlarında yeni teknolojiyi, uygun üretim yöntemleriyle uygulamayı ve bunun sürekliliğini sağlamayı temel hedef olarak belirlediklerini vurguladı.

“Yurtiçi satışlarımız arttı ihracatımız düştü”

İç pazarda sekiz adet bölge bayilerinin bulunduğunu dile getiren Levent Somtaş, ancak henüz bayilik prosedürlerini tamamlamamış ancak bayi işlevi gören bayileri de olduğunu söyledi.

Yaklaşık 200 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Somtaş, öte yandan bayileri ve alt bayilikler ile yaklaşık 300 kişi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Somtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteri portföyümüzü ulusal ve bölgesel marketler, yapı marketleri ve lojistik firmaları oluşturuyor. Genel satış rakamlarımız içinde yurtiçi müşterilerimizin sahip olduğu oran arttı, rakamsal bazda artış olan ihracatımızın oranı ise düştü.”

“Çözüm ortaklığımız yıllardır süren ve her yıl aralarına yenilerinin dahil olduğu yerel ve nihai müşterilerimiz de bulunuyor” diyen Levent Somtaş, Balkanlar, Arap, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Afrika, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Somtaş, “İhracatımızın üretimdeki payı yüzde 23, ciromuzdaki payı ise yüzde 30 civarında. Ama bu oranı; dönem dönem olduğu gibi yeni yatırımlar ve piyasa şartlarına göre yüzde 50’ye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl Kenya ve Gana’ya ihracat yaptık. Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Avrupa’da bayiliklerimiz mevcut. Başta Suudi Arabistan ve Ukrayna olmak üzere Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkelerinde pazar ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Bu yıl, yeni tesis inşaatına başlayacağız”

Pazara sundukları ürünlerle kaliteyi üst seviyede tuttuklarına ve verdikleri hizmet kalitesiyle de sektörde öne çıktıklarına dikkat çeken Levent Somtaş, özellikle satış sürecinde müşterinin beklentilerini iyi şekilde algılayıp buna en iyi şekilde cevap vermeye dikkat ettiklerini söyledi.

Somtaş, “Şuan 30 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. Mevcut üretim alanlarımıza ilave olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde ve kendi mülkiyetimizdeki yaklaşık 40 bin metrekarelik yerin inşaat işlemini başlattık ve yeni üretim hatlarının siparişlerini verdik. Ayrıca ürün gamı ile üretim kapasitemizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Öte yandan yurtiçi ve yurtdışında marka bilinirliğimizi artırıp çalışmalara daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörün sorunlarına da değinen Levent Somtaş, üretim ve pazarlama açısından başta hammadde fiyatları, döviz kurları ve merdiven altı üretimin sorun olduğuna dikkat çekti. Somtaş, “Hammadde fiyatlarının tam bir istikrar içinde olmaması depolu/deposuz hammadde/mamul bulundurma, uzun süreli bağlantı yapılamaması sonuçlarını doğurmakta; merdiven altı tabir edilen üreticiler haksız rekabet ve sektörel kalitenin bozulmasına sebep oluyor. Ancak, alternatif ürün ve pazarlar yoluyla bu güçlüklerin aşılabileceği ve yakın bir gelecekte, sükunetin kısmen de olsa sağlanabilmesi ile taleplerin artacağını düşünüyoruz” dedi.