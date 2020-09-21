Sompo, yurtdışında okuyanlara COVID-19 teminatı ekledi

21 Eylül 2020

Yurtdışında okuyan öğrencilere yönelik Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası yapan Sompo Sigorta, teminatları arasına COVID-19’u da dahil etti.

Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay; “Pandemi döneminde Türkiye, sağlık sistemi ve hastane yeterliliği bakımından oldukça iyi bir sınav verirken, Avrupa ülkelerinde tam tersi durumlar yaşanıyor. Bu süreç, Avrupa ülkelerindeki sağlık sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu bizlere gösterdi. Dolayısıyla aileler çocuklarının eğitim için yurt dışına gitmesinden dolayı endişeliler. Diğer taraftan ülkemizde ücretsiz olan COVID-19 tedavisi, Avrupa’da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Ailelerin endişelerini en aza gidermek ve öğrencilerimizin karşılaşacağı olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası’na Covid-19 teminatını dahil ettik” dedi.



“Risk gerçekleştiğinde kuruma ödemeyi biz yapıyoruz”



Aybay, seyahat sigortasında lider olduklarını ve müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdukları söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz ilk günden beri önceliğimiz bu oldu. Bu bakış açısıyla kapsamını COVIR-19 tedavisiyle genişlettiğimiz Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüz özellikle son iki ayda yoğun ilgi görüyor. Bu yoğun ilginin en önemli nedenlerinden birisi, sunduğumuz poliçenin müşterimizi yurt dışında maddi anlamda da koruması. Genel uygulamada sigorta şirketleri risk gerçekleştiğinde ödemeyi sigortalının yapmasını ve sonrasında tedaviye ait faturaları şirkette gönderilmesini ister. Şirket olarak farkımız işte burada ortaya çıkıyor. Yurtdışında herhangi bir risk gerçekleştiğinde limitler dahilinde ödemeyi sigortalımız değil, kurumla irtibata geçerek direkt biz karşılıyoruz. Sigortalımız tedavisini olup bu tedaviye ait ödeme yapmadan kurumdan ayrılıyor. Bu nedenlerle uzun yıllardır Erasmus öğrencileri tarafından ilgi gören ürünümüze Covid-19 tedavisinin de dahil edilmesiyle her ailenin almak isteyeceği bir ürün haline geldi.”



Refakatçinin seyahat ve konaklama giderleri de karşılanıyor



Şirket, Yurt Dışı Seyahat Sağlığı Sigortası kapsamında teminatlar ve limitler dahilinde sigortalının hastalanması veya yaralanması durumunda kişiye refakat edecek bir aile üyesinin seyahatini ve konaklamasını da karşılıyor.