Sompo'dan emeklilere özel indirim
Sompo Sigorta, '2024 Emekliler Yılı' kapsamında yeni bir kampanyaya imza attı. Araç yaşı ve hasarsızlık oranına bağlı olarak yüzde 35'e varan indirim sağlayacak olan kampanya ile şirket, emeklilere yönelik sigorta maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.
AA
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Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, söz konusu kampanyanın sektöre olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.
Uğur, "Bu indirim fırsatı ile ülke ekonomisinde önemli bir rol oynayan emeklilerimizin refahlarına katkı sağlarken, bugüne kadar hizmetlerimize duydukları güveni sürekli kılmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.