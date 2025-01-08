Son 5 yılın en yüksek seviyesi! 84 milyon kilovatsaat elektrik ne zaman-nerede tüketildi?

Yılbaşı gecesi hazırlıklarının da etkisiyle, yılın son günü 11.00-19.00 saatlerinde elektrik tüketimi en yüksek seviyelerde seyretti. Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ'ın verilerine göre, 2024'ün son günü elektrik tüketimi 84 milyon kilovatsaat ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüzde 40,46'lık artış...

Birçok Avrupa ülkesinden büyük ve 10 milyonun üzerindeki nüfusu ile İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketimi, 2023'ün son günüyle kıyaslandığında yüzde 40,46 arttı. 2025'in ilk günü de elektrik tüketimi 68,1 milyon kilovatsaat ile son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

29 Aralık -1 Ocak tarihlerinde yatırım kaynaklı planlı bakım çalışmalarına ara verilirken, olası arızalara müdahalenin uzun sürmesi durumunda devreye girmesi için mobil jeneratörler de işletme lokasyonlarında hazır bekletildi. Yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki yoğunluk dikkate alınarak operasyon merkezinde görevli personeller tarafından bu bölgelerin anlık yük takibi yapıldı.