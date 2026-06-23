"Son Perde: Ronaldo vs Messi" belgeseli Tivibu'da yayınlanacak

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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbol dünyasının önemli isimleri Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin rekabetini konu alan "Son Perde: Ronaldo vs Messi" belgeselini futbolseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yapım, Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olduğu ve Messi liderliğindeki Barcelona'nın Avrupa futboluna damga vurduğu döneme odaklanacak.

El Clasico rekabetinin dünya çapında fenomene dönüşmesini ele alacak belgesel, farklı oyun stilleri, karakterleri ve başarılarıyla bir döneme damga vuran iki yıldızın hikayesini kapsamlı bir bakışla ekranlara getirecek.

Özel arşiv görüntüleri ve dönemin önemli tanıklarının anlatımlarıyla zenginleşen belgesel, yalnızca Ronaldo ve Messi'yi değil, rekabetinin futbolun dönüşümüne yaptığı katkıyı da gözler önüne serecek.

Kulüplerden taraftarlara, yayıncılıktan sosyal medyaya uzanan geniş bir etki alanını mercek altına alan yapımda, modern futbolun şekillenmesinde önemli rol oynayan bir dönemin izi sürülecek.

Rekabetin birinci derece tanıkları arasında yer alan Mauricio Pochettino, Manuel Pellegrini, Guillem Balague ve Marc Bartra gibi futbol dünyasından birçok önemli isimler de anlatımlarıyla belgeselde yer alıyor.