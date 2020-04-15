Sönmez Çimento, klinker üretimine ara veriyor

15 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sönmez Çimento A.Ş., Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunan klinker ve çimento fabrikasında 01 Mayıs ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında klinker üretimi faaliyetine ara verecek. Çimento üretiminde ise çalışma süresi azaltılacak.

Sönmez Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Dünya genelinde ve ilkemizde görülen COVID-l9 salgınının yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de ihracattaki ve yurtiçi piyasalardaki daralmadan nedenleriyle, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde faaliyette bulunan klinker ve çimento fabrikasında 01 Mayıs ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında klinker üretimi faaliyetine ara verilmesine ve çimento üretiminde çalışma süresinin azaltılmasına gidilebileceği” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Mevcut durum itibariyle mağduriyet yaşanmaması için 4447 Sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması, bunun için tüm çalışanların bilgilendirilmesi, COVID-19 etkisine göre çalışma süresinin azaltılmasının sonlandırılması durumu olursa; İş-Kur Müdürlüğü’ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimlerin yapılması” kararı alındığı ifade edildi.