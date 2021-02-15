Sönmez Çimento'nun satışı için ön görüşmelere başlandı
Sönmez Çimento'nun satışı konusunda bir yurtdışı şirket ile ön görüşmelere başlandı.
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Sönmez Filament iştiraki Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik'in satışı konusunda bir yurtdışı şirket ile ön görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Sönmez Filament, Sönmez Çimento'da %15 hissedar konumunda bulunuyor.
Sönmez Filament hisseleri saat 1:648'de yüzde 3 primle 93,6 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.3 yükseliş ile pozitif seyir izliyor.