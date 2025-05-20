SONOFARMA, nano teknoloji ile ilaçsız tarıma odaklandı

Nezaket ÇETİN

Firmanın kurucusu Op. Dr. Ümit Sabancı, klasik tarım ilaç­larının yerine geçmesi amacıyla geliştirdikleri ürünlerin niteliği, uygulama alanları ve karşılaştık­ları süreçlere ilişkin bilgi verdi.

Tıp ve kozmetik alanlarında bi­linen lipozom teknolojisinin, ta­rımda yavaş salınımlı ürün elde etmek için kullanıldığını aktaran Sabancı, “Yaprakta birkaç saat kalan ürünler, bu teknolojiyle bir haftaya kadar etkili olabiliyor. Bu sistem nanoteknolojiyle birleşti­rildiğinde düşük dozla uzun sü­reli etki elde ediliyor” dedi.

“Tarımda üretim sürmesi için yeni yöntemler şart”

Tarımda bu tür teknolojile­rin yaygınlaşmasının önün­de üretim zorluğu kadar, bilim­sel temele dayanmayan uygu­lamaların da etkili olduğunu savunan Sabancı, Avrupa Bir­liği’nin 2027 yılı itibarıyla bazı kimyasalları yasaklama kararı­na dikkat çekti.

Tarımda üreti­min sürmesi için yeni yöntem­lerin geliştirilmesi gerektiği­ni belirten Sabancı, firmanın geliştirdiği ürünlerin zarar­lı organizmalara karşı etkili ol­duğunu ve bazı bitkilerde yüz­de 40-50 oranında verim artı­şı gözlemlediklerini aktardı. Sabancı, bitki besleme ürünle­rine odaklandıklarını ve Avru­pa ülkelerinde ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili çalışmaları­nın sürdüğünü de ekledi. Gıda enflasyonu ve artan üretici ma­liyetleri göz önüne alındığında, Sabancı, bu tür ürünlerin eko­nomik olarak da tercih edilebi­lir olmasının önemine değindi. Ürünlerin hem verimi artırmayı hem de üretim maliyetlerini dü­şürmeyi hedeflediğini belirtti.

Ümit Sabancı, tarımda girdi­lerinde dışa bağımlılığın azal­tılmasına katkı sağlama iddi­asında olan bu tür ürünlerin, özellikle armut gibi sık ilaçla­ma gerektiren meyve türlerin­de ekonomik avantaj sağlayabi­leceği ifade etti. Sabancı, “Bazı meyvelerde 15-20 kez ilaçlama yapılıyor. Bu ilaçların büyük kıs­mı ithal. Alternatif ürünlerle bu tekrarların azaltılması mümkün olabilir” dedi.