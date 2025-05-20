SONOFARMA, nano teknoloji ile ilaçsız tarıma odaklandı
Tarımda çevre dostu ve alternatif uygulamalara yönelik çalışmalar son yıllarda artarken, Bursa merkezli SONOFARMA İlaç Kimya Sanayi, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye dayalı çalışmalarıyla ilaçsız tarımı hedefliyor.
Nezaket ÇETİN
Firmanın kurucusu Op. Dr. Ümit Sabancı, klasik tarım ilaçlarının yerine geçmesi amacıyla geliştirdikleri ürünlerin niteliği, uygulama alanları ve karşılaştıkları süreçlere ilişkin bilgi verdi.
Tıp ve kozmetik alanlarında bilinen lipozom teknolojisinin, tarımda yavaş salınımlı ürün elde etmek için kullanıldığını aktaran Sabancı, “Yaprakta birkaç saat kalan ürünler, bu teknolojiyle bir haftaya kadar etkili olabiliyor. Bu sistem nanoteknolojiyle birleştirildiğinde düşük dozla uzun süreli etki elde ediliyor” dedi.
“Tarımda üretim sürmesi için yeni yöntemler şart”
Tarımda bu tür teknolojilerin yaygınlaşmasının önünde üretim zorluğu kadar, bilimsel temele dayanmayan uygulamaların da etkili olduğunu savunan Sabancı, Avrupa Birliği’nin 2027 yılı itibarıyla bazı kimyasalları yasaklama kararına dikkat çekti.
Tarımda üretimin sürmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Sabancı, firmanın geliştirdiği ürünlerin zararlı organizmalara karşı etkili olduğunu ve bazı bitkilerde yüzde 40-50 oranında verim artışı gözlemlediklerini aktardı. Sabancı, bitki besleme ürünlerine odaklandıklarını ve Avrupa ülkelerinde ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü de ekledi. Gıda enflasyonu ve artan üretici maliyetleri göz önüne alındığında, Sabancı, bu tür ürünlerin ekonomik olarak da tercih edilebilir olmasının önemine değindi. Ürünlerin hem verimi artırmayı hem de üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini belirtti.
Ümit Sabancı, tarımda girdilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlama iddiasında olan bu tür ürünlerin, özellikle armut gibi sık ilaçlama gerektiren meyve türlerinde ekonomik avantaj sağlayabileceği ifade etti. Sabancı, “Bazı meyvelerde 15-20 kez ilaçlama yapılıyor. Bu ilaçların büyük kısmı ithal. Alternatif ürünlerle bu tekrarların azaltılması mümkün olabilir” dedi.