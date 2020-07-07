Sony isim değişikliğine gidiyor

07 Temmuz 2020

İsim değiştirme kararı alan Japon teknoloji devi Sony, yeniden yapılanmasını doğru şekilde atlamayı planlıyor. Buradan hareketle şirket, 62 yıldır Sony olarak bilinen ismini Sony Group olarak değiştiriyor.

Sony de, elektronik cihaz üretiminden, sinema filmi yapımcılığına, video oyun geliştirmeden, teknoloji çalışmalarına kadar sayısız alanda hizmet veriyor. Şirke Sony Group ismiyle artık diğer şirketlerini ve faaliyetlerini daha esnek bir isimlendirmeyle markalaştırabilecek.

Sony isimi, Nisan 2021’e kadar kullanılacak

Japon teknoloji devinin Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise şirket artık Sony Group ismini resmen kullanmaya başlayacak.

İsim değişikliği ile birlikte şirket, yeni logo tasarlaması ve tüm ofislerinde tasarım değişikliğine gidecek. Ayrıca, fiziksel olarak ürün satan şirketin, son kullanıcıya bu isim değişikliğini duyurmak için reklam kampanyalarına hız vermesi, bunun da milyonlarca dolara mal olması bekleniyor.