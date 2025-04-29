Sony’den yapılanma hamlesi! Sony Semiconductor Solutions'ı bünyesinden ayırmayı düşünüyor

Sony, çip üretiminden sorumlu olan Sony Semiconductor Solutions’ı ana faaliyetlerinden ayırmayı gündemine aldı. Bloomberg News’a konuşan konuya yakın kaynaklara göre şirket, PlayStation üreticisi olarak bilinen ana iş kollarını sadeleştirerek eğlence sektörüne daha fazla odaklanmak istiyor.

Bölünme 2025'te gerçekleşebilir

Kaynaklar, söz konusu bölünmenin ve ardından halka arzın 2025 yılı içerisinde gerçekleşebileceğini belirtti. Planlanan yapı değişikliğine göre, Sony’nin çip bölümündeki çoğunluk hisseleri mevcut hissedarlara dağıtılacak, şirket ise azınlık hisselerini elinde tutabilecek.

Trump'ın gümrük tarifeleri süreci etkileyebilir

Ancak bu planlar henüz kesinleşmiş değil. Görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklardan biri, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin ardından küresel piyasalarda oluşan dalgalanmaların, karar sürecini etkileyebileceğini ifade etti.

Sony ve çip birimi temsilcileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bu makale spekülasyona dayanıyor ve somut bir plan yok" ifadelerini kullandı.