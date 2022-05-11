Sony'nin kârı yüzde 14,3 düştü

Elektronik üreticisi Sony Group'un, güncellenen Mart 2020-Mart 2021 mali yılı bilançolarında net, işletme kârı ile satış gelirlerine yer verildi.

İşletme kârı yüzde 25,9 artışla 1,2 trilyon yene (9,16 milyar dolar); firma satışları yüzde 10,3 artışla 9,92 trilyon yene (76 milyar dolar) yükseldi.

Japon firmanın 2021 mali yılı net kârı ise 2020 mali yılına kıyasla 14,3 düşüş göstererek 882,1 milyar yene (6,76 milyar dolar) geriledi.

Çin'deki kısıtlamalar

Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, başta Şanghay kenti olmak üzere Çin'de süren COVID-19 sınırlamalarının, firma gelirlerinin etkisine değindi.

"Risklerle karşı karşıyayız ve önceden tahmin etmeye ve önlem almaya çalışacağız" diyen Totoki, "Durumun ne kadar süreceği ya da kötüleşebileceğini tahmin etmek zor." dedi.

PlayStation 5 satış hedefi tutmadı

Kasım 2020'de piyasaya sürülen oyun konsolu "PlayStation 5" küresel satışları 2021 mali yılında 11,5 milyon adet olarak kayda geçti.

Modelin, mali yıl satış hedefi 14,8 milyon adet olarak açıklanmıştı. Yarı iletken tedarik sorunu nedeniyle bu hedefin yakalanamadığı kaydedildi.

2022 mali yılı kapsamlı 22,6 milyon adet olarak açıklanan PlayStation 5 küresel satış hedefi ise yeni projeksiyonla 18 milyon adede düşürüldü.

Japon firma, Mart 2023'te sona erecek mevcut mali yılı kapsamlı net kârının yüzde 5,9 düşüşle 830 milyar yen (6,36 milyar dolar) olmasını bekliyor.