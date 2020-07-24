Soocommerce, Avrupa ve Amerika’ya açılıyor

24 Temmuz 2020

ŞİRİN ÇAVUŞ-MERSİN

Globalleşme yolunda 130 şirkete e-ihracat çözümleri sunan, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 7 iş ortağıyla sınır ötesi e-ticaret yazılım hizmeti veren Soocommerce Yazılım A.Ş’nin Genel Müdürü Sezer Özgür, 2020 yılını büyüme yılı olarak hedeflediklerini ve bu yıl imzaladıkları sözleşmeler ile Avrupa ve Amerika’da iş ortakları ile hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

2015 yılında kurulan ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Soocommerce Yazılım, e-ihracat sisteminin kurulumu, dijital iletişim altyapısı, pazar araştırması, alıcıların bilgisi paylaşımı, e-ihracat danışmanlığı, raporlama sistemi gibi çalışmalar yürüterek, 130 şirketin globalleşmesi yolunda e-çözümler sunuyor. Uçtan uca ihracat çözümleri sunarak, 13 dile sahip e- i hracat yazılımı ile şirketleri dünya pazarlarına taşıdıklarını kaydeden Soocommerce Genel Müdürü Sezer Özgür, gtip koduyla 50 ülkede alıcı firma iletişim bilgilerini oluşturarak, bu datalara yönelik pazarlama aksiyonları geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye’de sağladıkları başarı sonrası hedef büyüttüklerini, Avrupa ve Amerika pazarlarında yer almak için 2 yeni bayilik sözleşmesi imzaladıklarını belirten Özgür, “Özbekistan ve Türkiye’de sağladığımız başarılardan sonra hedefimizi büyüttük. Çünkü bugün, dün olduğunuz yerden bir adım ileride değilseniz, başarısızsınız demektir. ‘Bu ülkeye bir dolar getiren kahramandır.’ sloganıyla ihracatın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunması için yazılım geliştiriyor ve ülkemizin ürünlerinin daha fazla pazara ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

İnovatif, dijitalleşen şirketlerin ömürleri daha uzun olacak

Gelecekte konvansiyonel ticaretin yerini elektronik ticarete bırakacağını, şirket ve şahısların alışverişlerini elektronik ortamdan yaparak fiziksel temastan kurtulacaklarını belirten Özgür, pandemi süreci ile birlikte e-ticaret satışlarında artış yaşandığını kaydetti. Sanal ticaretin sadece perakende satış ile sınırlı kalmayacağını kaydeden Özgür, özellikle pandemi sonrası uluslararası toptan satın alma kararlarında da (B2B) elektronik ortamın daha fazla önem arz edeceğine dikkat çekti.

İnovatif dijitalleşen şirketlerin ömürlerinin daha uzun olacağını belirten Özgür, şirketlere dijitalleşme çağrısında bulundu. İlk günden global senaryolara sahip işletmelerin yarını şekillendireceğini, E- ticaretin klasik ticarete oranla daha hızlı ve sonuç odaklı olduğunu söyleyen Özgür, ticarette ülkelerin en çok yaşadığı problemin dil problemi olduğunu ve e-ihracat altyapısındaki yapay zeka odaklı iletişim teknolojilerinin bu sorunu ortadan kaldıracağını belirtti.

KOBİ’ler ihracat pazar pastasından daha fazla pay almalı

Türkiye’de ihracatın daha fazla artması gerektiğini belirten Özgür, “Türkiye’de ihracatın reel olarak artışının iş dünyasına yansımasını görmek için KOBİ’lerin ihracat pazar pastasında daha fazla pay alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.