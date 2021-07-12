Sora Kozmetik, ihracatta gaza bastı

Kozmetik şirketi Sora Kozmetik, ihracat hedeflerini büyüttü. Morfose, Bebak, Alix Aviengibi markaları bünyesinde barındıran şirket, ABD, Avrupa ve Güney Afrika pazarına odaklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre dünyada 5 kıtada 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sora Kozmetik, saç bakım ve şekillendirme kategorisinde Morfose marka ürünleriyle ön plana çıkarken ABD, Avrupa ve Güney Afrika pazarlarındaki gücünü artıracak.

Morfose Kozmetik, bu yıl Paris’teki yeni ofisini hayata geçirmeyi planlarken, 3 yıl içerisinde yurtdışı ofislerine yenilerini de eklemeyi hedefliyor.

Yurtdışı ofislerinin tam kapasite çalışmasıyla birlikte ivme kaydedeceklerini Sora Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanları İlhan Karahan ve Barış Elvan Kesme, önümüzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 200 büyüme hedeflediklerini anlattı.

Yıllık toplamda 450 milyon adet üretim hacmine sahip olduklarını belirten Karahan, kozmetik sektörünün geleceğine damga vurmak için çalıştıklarını vurguladı. Uluslararası şirket kabiliyetini genişletmeyi amaçladıklarını ifade eden Karahan, yurtdışı ofislerinin sayısını artırarak ihracat payını büyütmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.