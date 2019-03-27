Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!

27 Mart 2019

Sosyal medya hayatın birçok alanında olduğu gibi kutlama alışkanlıklarını da değiştiriyor. Artık özel günler, ev yerine etkinlik mekanlarında kutlanıyor. Son dönemde gittikçe popüler hale gelen parti evleri ise gender partiden (çocukların cinsiyet kutlaması) doğum gününe, baby shower’dan 5 çayı davetine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un en konforlu etkinlik mekanlarından biri olan Mia Festa Party & Events de minikler ve büyükler için 500’den fazla unutulmaz davete ev sahipliği yaptı. Şimdiye kadar 20 binden fazla çocuk ve yetişkini Suadiye’deki şık mekanında ağırlayan Mia Festa, yeni şubesini Avrupa yakasında açmaya hazırlanıyor.

2017 yılı sonunda, Damla Anol Erol ve Yağmur Anol kardeşler tarafından özel etkinlik pazarına yeni bir soluk getirmek üzere kapılarını açan Mia Festa, Kadıköy Suadiye’de 200 metrekarelik kapalı alanda 25 çocuk ve 50 yetişkin ağırlayabiliyor.

Çocuklar için survivor parkuru

Çocuklar, survivor parkurunun da bulunduğu özel oyun alanında animatörler eşliğinde eğlenceli saatler geçirebiliyor. Mia Festa; doğum günleri, çay davetleri, baby shower partileri, brunch davetlerinin yanı sıra yılbaşı partileri ve kurumsal şirketler için workshop ve özel toplantılara da ev sahipliği yapıyor.

Butik otel konforunda servis

Kendi mutfağında çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı yiyecekler sunan Mia Festa, her bir kişi için 9 parçadan oluşan servis konseptiyle, misafirlerini titizlikle ağırlıyor. Sunulan etkinlik hizmeti; tüm mekanın tahsisi, animatörler, seçilen konsepte göre süsleme, yetişkin ve çocuklar için ikramlar, sınırsız içecek, oyun alanı ve parti sonu bubble disko şovunu kapsıyor. Hem minikler, hem de büyükler için eğlence ve zarafetin, detaylardaki inceliklerle tamamlandığı Mia Festa’da aynı zamanda evinizdeki samimiyeti ve sıcaklığı bulabiliyorsunuz. Bağdat Caddesi'ne yakınlığı sayesinde ulaşımda da kolaylık sunan mekan, miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin yanı sıra farklı sunum ve benzersiz servis kalitesiyle, çocuklarına eşlik eden ebeveynlere de unutulmaz bir gün vadeden ilk mekan olma özelliği taşıyor.

Yiyecekler bahçeden

Bir aile işletmesi olarak, anne Sibel Anol’un da işin mutfağında yer aldığı Mia Festa; kendi bahçelerinde yetişen meyve ve sebzelerle hazırlanan vişneli yaprak sarmasından kırmızı meyveli sakızlı muhallebiye, pizzadan apple crumble’a kadar birçok spesiyal lezzetle, misafirlerine diğer parti mekanlarından çok daha farklı bir deneyim yaşatıyor.