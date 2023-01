Sosyal medya ve örtülü reklam

Takip Et

Reklam ve tanıtım toplum içinde ticari etkileşimin başlamasından bu yana farklı şekillerde hayatımızın içinde oldu. Dijitalleşmenin her geçen gün artan boyutu ile reklamlar televizyondan radyoya, sokaklardaki billboardlardan internet mecralarına ve artık sosyal medya ile mobil olarak her an karşımızda. Özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında Reklam Kurulu tarafından 2021 yılında yayınlanan “Sosyal Medya Kılavuzu” önemli yönlendirmelerde bulunuyor.

Sosyal mecralarda yer alan reklamların tüketici üzerinde giderek artan yönlendirme etkisine sahip olması nedeni ile ve başta tüketicilerin korunması amacıyla reklamlara ilişkin farklı hukuki düzenlemelerin getirildiğine dikkat çeken YAK Avukatlık Ortağı Özge Konukçu, “İnternet kullanımının yaygınlaşması ile reklamın daha fazla sayıda kişiye, daha etkin ve uygun maliyetlerle iletilebilmesine katkı sağlaması yönü ile reklam sektöründe önemi giderek artmaktadır. Bu değişim beraberinde elbette hukuk kurallarının değişimini de zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde sosyal medya ve sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla Reklam Kurulu tarafından 04.05.2021 tarihinde Sosyal Medya Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuz bu noktada sosyal medyada reklam vermek isteyen kullanıcılara önemli bir yol gösterici niteliğindedir” dedi.

Örtülü reklamlar denetleniyor

Reklam Kurulu’nun, sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan reklamlara yaptığı denetimlerde tespit edilen aykırılıkların, örtülü reklam üzerinde yoğunlaşmasının oldukça önemli olduğunu belirten Konukçu, “Sosyal medya etkileyicisinin reklam yapma iradesi ile bir ürün veya hizmete olan talebin artırılması amacıyla hareket ederek, yaptığı tanıtımlarla takipçilerini ya da yayını takip eden kullanıcılarını hedef aldığı ve onların tüketim tercihlerini değiştirmeyi amaçladığı paylaşımları reklam teşkil eder. Bu şekilde bir paylaşımın reklam olduğu belirtilmeksizin yapılması örtülü reklam demektir. Örtülü reklam hukukumuzda yasaktır ve yaptırıma tabidir. Ayrıca bir ticari reklam söz konusu değilse de bunun da açıkça belirtilmesi yerinde olacaktır. Bu yönde, paylaşım ve yayınların çok hızlı ve kolaylıkla yapıldığı sosyal medya platformlarında sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarında “#Reklam, #Reklam/Tanıtım, #Sponsor, #İşbirliği, #Ortaklık, #İşbirliği değildir, #Reklam, #Reklam değildir” gibi etiket ve açıklamalara açık ve anlaşılır bir şekilde yer vermeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Sosyal medya etkileyicileri “Influencer” nedir?

İngilizce karşılığı “Influencer”, Türkçeleştirilmiş hali ile “Sosyal Medya Etkileyicileri” kavramının ilk olarak bu kılavuz ile açıklığa kavuştuğunu da vurgulayan Konukçu, “Influencer bu kılavuzda geniş anlamda başkalarının davranışlarını etkileyen ve değiştiren kişi olarak tanımlanmıştır. Sosyal medya kullanıcısı ticari gaye ile hareket ettiği yani mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunduğu ölçüde sosyal medya etkileyicisi olarak nitelendirilmektedir. Özetle sosyal medya etkileyicisinin takipçi sayısına bakılmaksızın belirtmiş olduğumuz amaçlarla hareket ediyor ve kural ve ilkelere aykırı davranıyor ise yaptırıma tabi tutulabilecektir” diye konuştu.

Influencerların paylaşımlarında şunlara dikkat etmeli

Kılavuz’a göre bu etiket ve açıklamalar paylaşım içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte, kolayca okunabilir büyüklükte olmalı; tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştıklarında başka bir şey yapmalarına gerek kalmadan paylaşımın ticari reklam olduğu anlaşılacak biçimde ve konumda belirtilmeli; paylaşımda başka etiket veya açıklamalara yer verilmesi durumunda, onlar arasında bu etiket ve açıklamalar açık görünebilir şekilde belirtilmeli; paylaşımın yer aldığı mecranın ara yüz ve teknik özellikleri de dikkate alınarak tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmalıdır.