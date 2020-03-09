Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi

09 Mart 2020

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Markalar, sosyal medya yatırımlarına devam ediyor. Bir yandan satış kanalı olarak kullanılan sosyal medya bir yandan reklam mecrası olarak büyümeye devam ediyor. Yerli dermokozmetik markası Sinoz, satışlarını sadece online’da sürdürürken, reklam yatırımlarını da bu yönde yapıyor. Dünya çapında Adriana Lima, Amanda Cerny gibi ünlülerle sosyal medya reklam çalışması yapan şirket yaklaşık 100 Influencer ile çalışıyor. Sinoz, dermokozmetik alanında Ar-Ge'yle ürün ailesini sürekli geliştiriyor.

Ürün çeşidini bu yıl 150'ye çıkaracak

Sinoz markası altında 55 ürün ile 2019 yılını tamamlayan şirket, 2020 yılında 150 farklı ürüne ulaşmayı hedefliyor. Türkiye genelinde 500’e yakın eczane ve sinoz.com.tr kanalıyla satış yapan Sinoz, Avrupa’ya olan ihracatını da artırdı. Japonya, Amerika gibi ülkelere de ihracat yapıyor. 2019’da 60 milyon TL ciro yakalayan marka, her yıl ciroda yüzde 100 büyüyor. Sinoz Dermokozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, bu başarıyı ınfluencer marketing ile sağladıklarını kaydederken, Google ve Facebook işbirliği dahil olmak reklama üzere 1 milyon TL harcadıklarını da kaydetti

Avrupa önlemek istiyor, Türkiye tedavi

Kullanıcı eğilimlerinin de sosyal medya üzerinden kolayca yapılabildiğini ifade eden Çörekçi, “Örneğin; Gaziantep, Adana ve Hatay gibi iller çoğunlukla leke kremine ilgi gösteriyor” dedi. Amsterdam’da şirket kuran marka, özellikle Hollanda Almanya, Belçika, İsviçre gibi ülkelere yoğun satışlar yapıyor. Yabancı ilgisinin arttığını kaydeden Çörekçi, Türkiye’de kozmetik kullanımda özellikle sorun çözmeye yönelik olurken, Avrupa’da daha çok sorunu önlemeye yönelik kullanım olduğunu ifade etti. Avrupa gece kremleri satın alırken, Türkiye’de kırışıklık kremleri daha çok ilgi görüyor. Çörek, Ortadoğu’da ise en popüler ürünlerinin beyazlatıcı krem olduğunu söyledi. Beğenilmeyen ürüne koşulsuz iade garantisi verdiklerini de belirten Çörekçi, yine de iade oranlarının binde 1 olduğunu açıkladı.

İçilebilir kozmetik trendi çığ gibi büyüyor



Dermokozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi vitamin ve proteinler, şekil değiştiriyor. Dünyanın yeni kozmetik trendi içilebilir kolajen, Türkiye’de de büyüyor. Büyük kozmetik firmalarının ilgi gösterdiği içilebilir kolajen kullanmak tüketicilere daha kolay geliyor. Krem sürerek cildi kolajenle beslemek yerine içmeyi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Son bir yılda içilebilir kolajen satışlarında da yüzde 30 artış yaşanıyor. Sinoz da içilebilir kolajen üretimine hazırlanıyor. Şirket, profesyonel dermokozmetik serisi, günlük bakım serisinden oluşan ürünlerine yakında içebilir kolajeni de ekleyecek.Piyasada çoğunlukla portakal aromalı kolejenler olduğunu belirten Sinoz Dermokozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, kendilerinin kahve aromalı kolajen üzerinde çalıştıklarını kaydetti.