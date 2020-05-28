Sosyal mesafe dediler “dijital”de buluştular

28 Mayıs 2020

IAB TR tarafından 11-18 Mayıs tarihleri arasında online olarak düzenlenen Akbank UniChallenge Express tamamlandı. Bir haftalık kampa Türkiye genelinden 530 başvuru arasından seçilen 60 üniversite öğrencisi ve yeni mezun katıldı. Akbank tarafından verilen konu üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB TR üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde ederken, birinci olan ekip üyeleri Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan kampa katılım hakkı kazandı.

Programa yapılan 530 başvuru 45 şehir ve 105 üniversiteye yayıldı. Programa seçilen öğrencilerin 26’sı İstanbul’dan, 10’u Ankara’dan, 6’sı Eskişehir’den, 4’ü İzmir’den gelirken Manisa, Sakarya’dan ikişer, Adana, Antalya, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Uşak, Yalova ve Zonguldak’tan birer öğrenci katıldı.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, bir hafta boyunca Dijital’i sektör profesyonellerinden dinleyerek “dijital” alandaki kariyer imkânlarına nasıl ulaşılabileceğinin yollarını keşfetti. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra aynı zamanda mentorlarıyla birlikte altı kişilik gruplar halinde sunumlarını hazırladı.

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:

Birinci Ekip:

Burak Şahin - Bahçeşehir Üniversitesi

Cansu Özgüreli - Ege Üniversitesi

Ebru Aydoğdu - ODTÜ

Eda Özer - Marmara Üniversitesi

Hale Kaşka - İstanbul Üniversitesi

Onur Kenar - Anadolu Üniversitesi

İkinci Ekipler:

Aslı Merdan - İstanbul Teknik Üniversitesi

Buket Aras - Bahçeşehir Üniversitesi

Burak Türkay - İstanbul Üniversitesi

Büşra Vaner - Çukurova Üniversitesi

Ömercem Aydıngüler–ODTÜ

Sena Namlıoğlu - İzmir Ekonomi Üniversitesi

ve

Defne Tural - Özyeğin Üniversitesi

Ecem Bayrak - Dumlupınar Üniversitesi

Kübra Yiğit - Erciyes Üniversitesi

Oğuzhan Yıldız - TED Üniversitesi

Okan Tunçel - Celal Bayar Üniversitesi

Serra Çıyrak - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Üçüncü Ekipler:

Ahmet Onur Ürkmez - Anadolu Üniversitesi

Demirhan Şerif Güven - İstanbul Bilgi Üniversitesi

İrem Koca - Selçuk Üniversitesi

Özlem Akçakavak - İstanbul Üniversitesi

Pelin Karabulut - Ankara Üniversitesi

Süleyman Arif Gürü - İstanbul Aydın Üniversitesi

ve

Anıl Daloğlu - Celal Bayar Üniversitesi

Büşra Tuncel - Boğaziçi Üniversitesi

Emircan Demir - Anadolu Üniversitesi

Gülsina Yaren Tunç - Marmara Üniversitesi

Zeynep Kocaoğlu - Sakarya Üniversitesi

Zeynep Yıldırım - İstanbul Üniversitesi