Sosyal mesafe dediler “dijital”de buluştular
IAB TR tarafından düzenlenen Akbank UniChallenge Express, gençleri Dijital Pazarlama İletişimi sektörüyle tanıştırdı.
IAB TR tarafından 11-18 Mayıs tarihleri arasında online olarak düzenlenen Akbank UniChallenge Express tamamlandı. Bir haftalık kampa Türkiye genelinden 530 başvuru arasından seçilen 60 üniversite öğrencisi ve yeni mezun katıldı. Akbank tarafından verilen konu üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB TR üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde ederken, birinci olan ekip üyeleri Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan kampa katılım hakkı kazandı.
Programa yapılan 530 başvuru 45 şehir ve 105 üniversiteye yayıldı. Programa seçilen öğrencilerin 26’sı İstanbul’dan, 10’u Ankara’dan, 6’sı Eskişehir’den, 4’ü İzmir’den gelirken Manisa, Sakarya’dan ikişer, Adana, Antalya, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Uşak, Yalova ve Zonguldak’tan birer öğrenci katıldı.
Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, bir hafta boyunca Dijital’i sektör profesyonellerinden dinleyerek “dijital” alandaki kariyer imkânlarına nasıl ulaşılabileceğinin yollarını keşfetti. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra aynı zamanda mentorlarıyla birlikte altı kişilik gruplar halinde sunumlarını hazırladı.
Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:
Birinci Ekip:
Burak Şahin - Bahçeşehir Üniversitesi
Cansu Özgüreli - Ege Üniversitesi
Ebru Aydoğdu - ODTÜ
Eda Özer - Marmara Üniversitesi
Hale Kaşka - İstanbul Üniversitesi
Onur Kenar - Anadolu Üniversitesi
İkinci Ekipler:
Aslı Merdan - İstanbul Teknik Üniversitesi
Buket Aras - Bahçeşehir Üniversitesi
Burak Türkay - İstanbul Üniversitesi
Büşra Vaner - Çukurova Üniversitesi
Ömercem Aydıngüler–ODTÜ
Sena Namlıoğlu - İzmir Ekonomi Üniversitesi
ve
Defne Tural - Özyeğin Üniversitesi
Ecem Bayrak - Dumlupınar Üniversitesi
Kübra Yiğit - Erciyes Üniversitesi
Oğuzhan Yıldız - TED Üniversitesi
Okan Tunçel - Celal Bayar Üniversitesi
Serra Çıyrak - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Üçüncü Ekipler:
Ahmet Onur Ürkmez - Anadolu Üniversitesi
Demirhan Şerif Güven - İstanbul Bilgi Üniversitesi
İrem Koca - Selçuk Üniversitesi
Özlem Akçakavak - İstanbul Üniversitesi
Pelin Karabulut - Ankara Üniversitesi
Süleyman Arif Gürü - İstanbul Aydın Üniversitesi
ve
Anıl Daloğlu - Celal Bayar Üniversitesi
Büşra Tuncel - Boğaziçi Üniversitesi
Emircan Demir - Anadolu Üniversitesi
Gülsina Yaren Tunç - Marmara Üniversitesi
Zeynep Kocaoğlu - Sakarya Üniversitesi
Zeynep Yıldırım - İstanbul Üniversitesi