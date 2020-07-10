Sosyal mesafeyi ve çalışma ortamını koruyan yeni teknoloji

10 Temmuz 2020

Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, kişilerin birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için onları sesli ve titreşimli olarak uyararak farkındalık yaratıyor. COVID-19 pandemisi ile birlikte işletmelerin önceliklerinin de değiştiğini ifade eden Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rifat Ok, bu süreçte çalışan sağlığının ve güvenliğinin büyük önem kazandığına dikkat çekti. Kemer, baret, bilek ya da boyuna asılarak kullanılabilen Wipelot cihazlara entegre edilen Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, çalışanların kişisel bilgi ve gizliliğini korumak adına sadece güvenli kimlik doğrulama ile yetkili kullanıcıların erişimine açılıyor.

Ana gündem maddemizin COVID-19 pandemisi olduğu bu dönemde, sosyal mesafe kurallarına uygun izole çalışma ortamları oluşturmak, işletmelerin öncelikli gündemi haline geldi. Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji geliştirdiği Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi ile sosyal mesafe kurallarına uygun, güvenli ve izole bir çalışma ortamı oluşturulmasına imkan tanıyor. Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan bu sistem, birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşılmasını önlemek için onları sesli ve titreşimli olarak uyarıyor. Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, aktif RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynunda asılı olarak taşıdığı Wipelot cihazlarla entegre şekilde kullanılabiliyor. Aynı zamanda işletmeler için farklı parametreler doğrultusunda ihtiyaç duyulan güvenli mesafe ayarlanabiliyor.

“COVID-19 pandemisiyle birlikte işletmelerin öncelikleri değişti’’

Bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinde kullanılmak üzere Ar-Ge'ye dayalı yazılım ve donanım üretimi yaptıklarını belirten Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rifat Ok, COVID-19 pandemisi ile birlikte işletmelerin önceliklerinin değiştiğini ifade etti. Çalışan sağlığının ve güvenliğinin bu süreçte büyük önem kazandığını söyleyen Ok, gelen yoğun talep üzerine geliştirdikleri Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi’nin nasıl çalıştığına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle personel kartlarıyla personeller etrafında metrajı tanımlanabilir bir sosyal mesafe alanı oluşturuluyor. Çalışanlar, belirlenen sosyal mesafe alanını ihlal ettikleri anda gerek sesli gerekse personel kartlarının titreşim özelliği ile ikaz ediliyor. Sosyal mesafe ihlali devam ettikçe personel kartları sesle ve titreşimle bildirim üretmeye devam ediyor. Ek olarak, Wipelot sisteminde var olan cihazlar sayesinde olası bir tehlike veya kaza anında hareketsizlik, darbe veya düşme algılanabiliyor. Böyle bir durumda alarm sistemi devreye girerek çalışanın yeri belirleniyor ve acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca çalışan, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabiliyor. Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunan Wipelot sistemimiz otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre çözüm sunuyor.”

‘’Çalışanların kişisel bilgileri ve gizliliği çok önemli’’

Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi’nin çalışanlarla ilgili kişisel ve hassas verileri toplamadığının altını çizen Ok, “Çalışanların kişisel bilgileri ve gizliliği bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu sistem alt yapısız ve temel alt yapılı sistem dahilinde anlık konum bilgilerini saklamıyor. Toplanan verilerin tamamı şifreli bir yapıda korunuyor. Sadece güvenli kimlik doğrulama ile yetkili kullanıcıların erişimine açılabiliyor’’ diyerek sözlerini tamamladı.