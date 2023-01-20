Sosyal Sorumluluk Listesi'ne başvurular başlıyor

Topluma katkı, çalışan bağlılığını güçlendiriyor Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile Great Place To Work işbirliğinde gerçekleştirilen En İyi İşverenler Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Listesi’ne aday olmak isteyen ve sertifikalı olmayan organizasyonların 13 Şubat tarihine kadar sertifika sürecine katılmaları gerekiyor.

İş koşulları ve iş modelleri değişse de insanın odak noktasında kalmayı sürdüreceğini belirten Great Place To Work Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Harika çalışan deneyimi içerisinde pek çok önemli kriter barındırıyor ve ‘yararlı olma’ duygusu da bunlardan biri. Bu duygu da, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ile tatmin edilebiliyor. Yapılan sayısız araştırma, çalışanların, çalıştıkları işlerin yanı sıra gönüllü çalışmalara katılarak hayatlarında önemli değişikliklere neden olduğunu gösteriyor. Motivasyon ve işe bağlılık artıyor, manevi huzur elde ediliyor, özgüven gelişiyor, yeni beceriler, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar edinilebiliyor, eğlenceli vakit geçirirken toplumda fark yaratılabiliyor” diyor.

Ölçülmeyen performansın geliştirilemeyeceğini, ölçülen ve ödüllendirilen davranışların ise yaygınlaştığını belirten ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, “ÖSGD olarak gönüllülüğün kalıcı bir şekilde desteklenmesi ve ülkedeki iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesini hedefliyoruz. ÖSGD Gönülden Ödüller sürecini yıllardır sürdürüyor ve toplumda gönüllüğün teşvik edilmesi için önemli bir araç olduğunu görüyoruz” diyor.