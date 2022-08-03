Southwind Airlines, uçuşlara başladı

Cortex Havacılık’ın çatısı altında Nisan ayında temelleri atılan Southwind Airlines, denetim sürecini tamamladıktan sonra 27 Temmuz 2022 itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Havayolu İşletme Ruhsatını aldı. Ağustos ayında uçuşlara başlayan havayolu, ilk olarak tarifeli ve charter uçuşlarını gerçekleştirdi.

Antalya merkezli Southwind Airlines, ilk etapta 2 adet geniş gövde Airbus A330 ve 2 adet dar gövde Airbus A321 olmak üzere toplam 4 uçak ile hizmet veriyor.

Türkiye havacılık sektörü adına önemli bir girişime imza attıklarını belirten Southwind Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tolga Demirci, “Ülkemiz adına, küresel sivil havacılıkta önemli pozisyon alabilmek için vizyon ve misyonumuzu global, genç ve dinamik bakış açımızla birleştirerek Southwind Airlines’ı kurduk. Hedefimiz; Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İskandinav ülkeleri ve İsrail hatlarında bayrağımızı göklerde taşımak üzere aktif hizmet vermek. Bu ülkelerdeki tur operatörleri ile iş birliği yaparak ve günümüz dinamiklerini de değerlendirerek Türk turizmine katkı sunmak üzere öncelikle charter seferlerine yoğunlaşacağız. Böylelikle ülkemizi ziyaret edecek turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sezon öncesi ve sonrası çeşitli ülkelerdeki bağlantılarımızı gözden geçirerek, Orta Doğu ve Suudi Arabistan ile Türkiye arasında hac ve umre hatlarında uçuşlar gerçekleştireceğiz.” dedi.