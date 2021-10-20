Sovos, Digital Planet'i bünyesine kattı

Dünya çapında faaliyet gösteren vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları şirketi Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet'i satın aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı ancak satın almanın ardından Sovos'un "İstanbul temelli ürün geliştirme mükemmellik merkezini" genişleteceği belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Sovos Türkiye’de 2019 yılında Foriba’yı satın aldıktan sonra Avrupa’daki "mükemmeliyet merkezini" İstanbul’a taşımış ve İstanbul ofisi üzerinden Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki sürekli işlem denetimlerine yönelik çözümler geliştirmeye başlamıştı.

Sovos Global Katma Değer Vergisi Genel Müdürü Steve Sprague, "Digital Planet satın alması bizim kanal iş ortaklığımızı geliştirirken, işletme ve KOBİ'lerden oluşan müşteri ağımızı da önemli ölçüde artıracak. Sovos’un Türkiye’de yaptığı bu ikinci satın alma hem yerel hem de bölgesel pazara olan inancını gösteriyor. Sovos bu satın almalar sayesinde İstanbul’daki yazılım geliştirme operasyonunu büyütüyor" diye konuştu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Digital Planet ise sunduğu bulut çözümler ile e-dönüşüm regülasyonlarına yanıt vermenin yanı sıra bankalar, telekomünikasyon ve sigorta şirketleri için çağrı merkezleri müşteri kayıtları, telefon faturaları, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, sigorta poliçeleri ve diğer kişiselleştirilmiş belgelerin güvenli şekilde arşivlenmesini sağlıyor.