Sovos, Hackhaton ile gençlerin nabzını tuttu

Global vergi yazılımları lider firmalarından Sovos, İstanbul temelli ürün geliştirme mükemmellik merkezi ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi ile sektörün gelişimine öncülük ediyor. Sovos’un bu kapsamda hayata geçirdiği projelerden biri, gençlerin katılımına açık olan Hackathon idi.

18 – 19 Kasım tarihlerinde, yeni teknolojilerin problemlerine etkin çözümler sunulması amacıyla düzenlenen Hackathon’un ilk ayağı olan ‘bootcamp’e Türkiye ve yurt dışından Sovos üst düzey yönetiminin yanı sıra sektörden de pek çok profesyonel eğitmen ve konuşmacı katıldı. Bir gün süren ‘bootcamp’te gençler, Hyperledger Fabric ile blockchain çözümlerinin uygulanması, blockchain ağı kurulması, gerçek hayattaki iş kurallarının koda aktarılması gibi konularda eğitimler aldılar.

Bootcamp uzman isimlerin katılımıyla düzenlendi

Sovos Strateji ve Regülasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Christiaan Van der Valk, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Sovos Ar-Ge Teknik Yöneticisi Didem Gündoğdu, Sovos Teknoloji Direktörü Yunus Taştutan, Sovos Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ayhan Boyacıoğlu ve Shiftdelete.net sahibi Hakkı Alkan gibi alanında yetkin isimlerin bootcamp’teki seminerlerine gençler yoğun ilgi gösterdiler. Programın ilk gününde dijitalizasyonun geleceğinden, büyük veriye girişe ve bir ‘developer’ın günlük hayatına kadar farklı konular ele alındı.

Sovos Türkiye Ülke Müdürü Elçim Sirek konuya ilişkin olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Sovos Türkiye ofisimiz bu yıl, Avrupa ve Asya bölgelerinin teknoloji merkezi oldu. Bugüne kadar İstanbul ofisimizden Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki sürekli işlem denetimlerine yönelik çözümler geliştiriyorduk. Şimdi başka coğrafyaları da eklemekten mutluluk duyuyoruz. Teknolojimizi Türkiye’den ihraç edilebilir bir konuma getirmek için gençlerin birlikteliğine ve gücüne ihtiyacımız var. Bu açıdan Hackhaton Türk gençlerinin yenilikçi gücünü dünyaya duyurmak adına çok önemli bir fırsat oldu.”

E-Fatura ve onay süreçlerine yeni nesil çözüm

Hackhaton’un ikinci gününde düzenlenen proje sunumları için vaka konusu “e-Fatura ve onay süreçlerinin blockchain üzerinden yürütülmesi” olarak belirlendi. Katılımcı 27 öğrencinin 3’erli gruplar hâlinde yürüttüğü çalışmalar, Sovos ürün geliştirme ekibinin mentorluğunda 24 saat sürdü.

Zorlu geçen Hackathon ile blockchain teknolojisini kullanarak finans alanında dijital dönüşümün bir parçası olma imkânı bulan gençler, yoğun bir üretim sürecinin ardından sonucunda ödüllerin de sahibi oldular.