Sovos'un Foriba'yı satın alma süreci tamamlandı

16 Ekim 2019

Hüsniye GÜNGÖR

Modern vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri Sovos’un regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Foriba’yı satın alma süreci tamamlandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan satın almanın 1 Ağustos itibariyle tamamlanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan şirket yetkilileri e-dönüşüm pazarı ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Global pazarda faaliyet gösteren şirketlerin regülatif uyum süreçlerini iyileştirmek üzere çalışmalarını hızlandıran Sovos Foriba, birleşmenin ardından Sovos Foriba çözümlerinin, Sovos S1 Platformu’na entegrasyonunu tamamlamak üzere. Öte yandan 1 Eylül’de devreye giren güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi uygulaması için çözüm sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu doğrultuda 5 farklı ödeme firmasıyla işbirliğine gittiğini açıkladı.

Dünya ve Türkiye e-dönüşüm pazarını değerlendiren Sovos Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley bu alandaki dönüşümün vergi toplamanın zor olduğu gelişen pazarlarda çok daha hızlı olduğunu söyledi. Buckley, “Bu anlamda Latin Amerika ülkeleri başı çekerken Türkiye de en gelişmiş pazarlardan biri. E-irsaliyede en büyük pazar olan Türkiye’yi İtalya izliyor. Yunanistan da önümüzdeki sene e-fatura’ya geçiyor. Endonezya ve Vietnam’da da bazı dönüşümler var. Hedefimiz Asya ve Avrupa’da büyümek” şeklinde konuştu. e-dönüşümle birlikte kayıt dışında yüzde 15’e yakın azalma gerçekleşirken bu oran Türkiye için de aynı.

2025’te faturaların yüzde 75’i elektronik olacak

Buckley, birleşmenin ardından öncelikli olarak, Foriba çözümlerini Sovos S1 Platform’una entegre etmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Buckley, “Bu entegrasyon tamamlandığında, özellikle çokuluslu şirketlerin uyumluluk operasyonlarını merkezileştirmelerine ve global vergi gerekliliklerini daha kapsamlı bir şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olacağız” dedi. Global e-Dönüşüm pazarına ilişkin bilgiler de veren Buckley, “Ekonomileri katma değerli vergiye dayanan ülkelerde yer alan işletmelerin, 2025 yılına kadar tüm faturalarının yüzde 75’ini elektronik ortama geçirmeleri ve fatura değişimini çok kısa sürelerde ya da gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmeleri bekleniyor” şeklinde konuştu.

2018’de 110 bin şirkete e-fatura, 40 bin şirkete e-arşiv hizmeti veren Sovos Foriba her iki taraf için de hizmet verdiği şirket sayısını 160 bine çıkaracak. Yasa gereği Türkiye’de 10 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan şirketler e-fatura kullanmak zorunda, ancak 1 Ocak itibariyle alt limit 5 milyon TL’ye düşecek. Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar 14 bin Türk müşterinin 7 bininin bu ciro limitlerinin altında olduğu halde bu hizmetlerden faydalandığını söyledi. Türkiye’de oluşan faturaların yüzde 60’ını e-fatura oluşturuyor. Bilişim 500’e göre, 2017’de 27 milyon TL cirosu olan ve hızla büyüyen Sovos Foriba’nın 2018 cirosuysa 68 milyon.

Akıllı telefonlar POS cihazına dönüşüyor

Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi uygulamasının 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle devreye girdiğini ve artık akıllı telefonların POS cihazına dönüşeceğini hatırlatan Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, Sovos Foriba olarak Türkiye’de bu konuda hizmet sunan öncü şirketlerden biri olacaklarını belirtti. Gültekin, “Gelir İdaresi Başkanlığınca devreye alınan uygulamayla kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar gibi elektronik uygulamalar hayata geçirilecek. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 5 farklı ödeme firması ile anlaşma yaptık” dedi.