Soycan Şirketler Grubu'ndan KOBİ’lere uçtan uca e-ihracat desteği

Soycan Şirketler Grubu'nun 1952’den bu yana tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren iştiraki CAG Logistics, sahip olduğu global acente ağıyla uluslararası karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, intermodal, proje ve 4PL taşımacılığı türlerinde hizmetler sunuyor.

450'nin üzerinde tedarikçisiyle uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığında, karayolu ile yıllık ortalama 10 binden fazla TIR ve demiryolu ve intermodal ile 250 bin tondan fazla yükleme yapan CAG Logistics, grup iştiraklerinden Sarpedon Global Trade ile entegre edilen yazılım ve uygulamalarla KOBİ'lere uçtan uca e-ihracat ve lojistik desteği vermeye hazırlanıyor. Sahip olduğu güçlü IT altyapısı sayesinde özellikle Amerika, İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik avantajlı fiyatlarla fulfillment hizmeti sunmayı amaçlayan CAG Logistics'in hedefinde Romanya ve Litvanya var.

"Önemli IT yatırımları gerçekleştirdik"

CAG Logistics ve Sarpedon Global Trade'in entegre yazılım ve uygulamalarıyla KOBİ'lere sunacakları hizmetler hakkında bilgi veren Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, "Bu yatırımlar sayesinde KOBİ'lere uçtan uca e-ihracat ve lojistik desteği vereceğiz. Firmalar uygulama üzerinden kargo siparişi verebilecek, kargo durumlarını anlık takip edebilecek ve ödemelerini gerçekleştirebilecek. KOBİ'lere işlerinin tüm aşamalarında ihracat, ithalat, gümrükleme, tahsilat ve uygunluk gibi tüm ihtiyaçlarına uygun alternatifli paketler sunulacak. Vermeyi planladığımız güvenli depo hizmetleri ve kendi CRM programımız ile depolama masrafı ve yazılım maliyetlerinden muaf olacak olan KOBİ'ler, maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlayacak. Bu noktada özellikle Amerika, İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik avantajlı fiyatlarla fulfillment hizmeti vereceğiz. Ayrıca Amazon'da Vendor satıcı avantajından yararlanarak KOBİ'leri pazar yerlerine entegre edip satışlarına da destek vereceğiz. Fiyatlarımız diğer kargo firmalarına göre daha uygun ve cazip olacak. Altyapı yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından hizmetimize 2022 yılı içinde başlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

“Romanya ve Litvanya'ya da yatırım planlıyoruz”

Yapacakları yatırım sayesinde özellikle B2C müşterilerinin de tedarik hizmetini tek bir firma ile gerçekleştirebileceklerini söyleyen Soycan, tüm taşıma modellerini kullanarak operasyonu yöneteceklerini belirtti.

CAG Logistics'in 2021 yılı itibarıyla Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka ve İngiltere ve Amerika'yı rotasına eklediğini anımsatan Soycan, "Bu yılın son çeyreğinde Romanya ve Litvanya'ya da yatırım planlıyoruz. Yurt dışında tamamen Türk bayraklı demiryolu hattı olan ilk şirketiz. Demiryolunda yıllık ortalama 250 bin ton yük taşıyoruz." dedi.