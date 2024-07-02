Soyutwind’den elektrik maliyetlerine bireysel çözüm: Ev tipi rüzgar türbini

Son yıllarda enerji üretimi maliyetlerinin artması, mesken abone grubundaki elektrik tüketicilerine yeni zamları da beraberinde getiriyor. Kendi elektrik enerjisini kendisi üreterek bütçelerinden tasarruf etmek isteyen bireysel kullanıcılar ise alternatif kaynakların arayışına girerken, sevindirici haber yerli üreticiden geldi. Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi SoyutWind, özel bir yazılım geliştirerek, online satışlara başladı. Kullanıcılar, e-ticaret sitesiyle ihtiyaç duydukları ev tipi rüzgar türbinini yapay zeka desteğiyle belirleyebiliyor ve taksitli bir şekilde satın alabiliyor. Fazla gelen elektriği de şebekeye satabiliyor.

Enerji maliyetlerindeki artışın özellikle rüzgar alan bölgelerde ikamet eden kullanıcıları, ev tipi rüzgar türbinlerine yönlendirdiğini belirten Çolak Holding ve SoyutWind CEO’su Dr. Ali Çolak, “1 megavata kadar direct-drive türbinlerin Türkiye ve bölgedeki ilk üreticisi konumundaki SoyutWind olarak, farklı kapasitelerdeki rüzgar türbinlerinin erişilebilirliğini artırmak için bir ilke imza attık. Dünyada ilk kez bir rüzgar türbini üreticisi, yapay zeka destekli yazılım geliştirerek, %100 yerli üretim ev tipi rüzgar türbinlerinin online olarak satışa sunulduğu bir e-ticaret sitesi kurdu. Kullanıcılar SoyutWind.com adresinden erişilebilen internet sitesinde, elektrik tüketimlerini hesaplayabiliyor. Kurulum planladıkları adresteki rüzgar verilerine göre 1 kilovat ila 50 kilovat arası rüzgar türbinlerinden hangisini satın almaları gerektiği konusunda danışmanlık alabiliyor" dedi.

“Kullanıcılar, rüzgar türbinlerini diledikleri adrese sipariş edebiliyor”

Temiz teknolojilere ve yeşil enerjiye yönelik tüketici talebinin son dönemde güçlendiğini söyleyen Çolak Holding ve SoyutWind CEO’su Dr. Ali Çolak, “İhtiyaç duydukları ev tipi rüzgar türbinlerini seçen kullanıcılar, %100 yerli üretim olan ve mekanik vinci sayesinde, kolayca monte edilebilen rüzgar türbinlerini diledikleri adrese sipariş edebiliyor. Kredi kartına taksit seçeneğiyle kullanıcılara elektrik faturası öder gibi rüzgar türbini taksidi ödeme imkanı veren platformumuzla yenilenebilir enerjiye doğrudan erişim sağlıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Kurulduğumuz 2000 yılından bu yana Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörde öncü şeklinde konumlanan SoyutWind olarak hayata geçirdiğimiz bu yenilik, temiz enerjiyi evlere de taşıyacak, Türkiye'de rüzgar enerjisinden yararlanma oranlarını yükseltecek. Üstelik kullanıcılar, az kullandıkları dönemlerde sahip oldukları ev tipi rüzgar türbiniyle ürettikleri enerjiyi şebekeye satma imkanına da sahip. Öte yandan, sanayi kuruluşları ve ticari işletmeler de 2,5 megavat büyüklüğe varan rüzgar türbinlerinin teknik özelliklerini inceleyip sipariş formu doldurarak kolayca satın alabiliyor.”

“Yeşil dönüşüme katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Üretim, mühendislik, inşaat-taahhüt, enerji, finans ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Çolak Holding’in 50. yaşını kutladıklarını söyleyen Dr. Ali Çolak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ankara Temelli'deki 15 bini kapalı toplam 135 bin metrekare alana sahip fabrikamızda ürettiğimiz yerli rüzgar türbinlerinin ülke çapında yaygınlaşması için önemli bir adım attık. Bu öncü girişim, Türkiye'nin ilk rüzgar türbini üreticisi olan SoyutWind imzasını taşıdığı için gururluyuz. İlerleyen süreçte de yapay zeka yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

“Proje geliştirme, mühendislik ve tasarım yeteneklerimiz sayesinde çağın ötesine geçiyoruz. SoyutWind'in çatı kuruluşu Çolak Holding, cleantech olarak anılan temiz teknolojilere, sürdürülebilir yaşama ve girişim sermayesi finansman modeline Bordo Capital, SoyutWind, SoyutWind Mill ve Soyut Karavan markalarıyla aktif olarak katkıda bulunuyor. ‘Temiz teknoloji temiz toplum’ odaklı sosyal sorumluluk yaklaşımıyla hareket eden ve sürdürülebilir refahın temiz enerjiyle sağlanabileceğine inanan SoyutWind olarak, Türkiye ve bölgede öncü girişimlerimizle yeşil dönüşüme katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”