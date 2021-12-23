Sözal Kimya, yeni ürünüyle tekstilde deniz suyunu da değerlendirecek

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Çalışma alanlarını 2016 yılında genişleterek masterbatch üretimi ile plastik sektörüne boyar madde üretimi gerçekleştirmeye başlayan Sözal Kimya, 2020 yılında ise faaliyet alanlarına su kimyasalları ve hijyen grubunu da ekleyerek ana ürün segmentini çeşitlendirdi. Şirket, son yıllarda temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve atık su miktarının azaltılmasına odaklandı.

Kimya sanayicisi olarak su ayak izini azaltmayı hedeflediklerini belirten Sözal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Eren Sözal, endüstriyel üretimde su kullanım miktarının azaltılması ve atık suyun yeniden değerlendirilebilmesi için projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Su miktarının minimum seviyelerde kullanılması için kararlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sözal, bugün itibarıyla tekstil terbiye sektöründe suyun farklı yöntemlerle arıtılarak doğaya zararsız hale getirilmesi ve tekrar kullanılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sözal, alanında su tüketimini azaltarak, deniz suyu gibi farklı su kaynaklarının kullanılabilmesi için araştırmalar yaptıklarını belirterek, “Geri dönüşüm katkısıyla kullandığımız suyu arıtıp tekrar kullanarak doğaya daha az zararlı bir şekilde bırakıyoruz. Son olarak devrim niteliği taşıyan bir malzeme geliştiriyoruz. Öncü ürünümüz ile deniz suyunun tuzlu olma özelliğinden yararlanarak pamuklu kumaşları yıkayacağız. Aynı zamanda da reaktif boyama sonrası yıkamaların kısaltılmasını sağlayacağız. Ar-Ge ve Ür-Ge departmanlarımız ürünü piyasaya çıkarmak için çalışmalarına hız vermiş durumda.” dedi.

Bu yıl yüzde 65 büyüme hedefliyor

Satış hacminde bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüme kaydettiklerini dile getiren Eren Sözal, 2021 yılı için kimya alanında yıllık 72 bin ton, plastik alanında ise 12 bin 500 ton olan üretim kapasitesini artırarak yüzde 65’lik bir büyüme hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Bu yıl da Ar-Ge çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Sözal, şunları kaydetti: “Henüz yeni geliştirilen ürünlerden bir patent başvurusu yok. 2020 yılında geliştirdiğimiz taze meyve sebzelerin raf ömrünü uzatacak ambalaj çalışmamızın patent başvurusunu yaptık. Bunun yanı sıra tekstil kimyasalları ve hijyen kimyasalları için geliştirdiğimiz 29 adet markalı ürünümüz mevcut.”