S&P Global'den Arçelik kararı

S&P Global'den yapılan açıklamada, Arçelik'in kârlılığının, Whirlpool Europe'un yakın zamanda satın alınmasından kaynaklanan beklenenden daha büyük seyreltici etkinin, yüksek personel maliyeti ve Avrupa'daki yoğun rekabetin fiyat baskısı nedeniyle kötüleştiği ve böylece 2023'teki yüzde 6,7'den 2024'te yüzde 3,9'luk bir FAVÖK marjı elde ettiği belirtildi.

ForInvest'in aktardığı Açıklamada, "Şirketin pahalı yerel para birimi kısa vadeli finansmana olan bağımlılığı, faiz ödemelerini karşılama yeteneği üzerinde baskı oluşturuyor ve FAVÖK faiz karşılama oranının 2025 ve 2026'da 1,0x-1,5x seviyesinde kalacağını tahmin ediyoruz" denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak belirlendi.